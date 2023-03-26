Украина впервые в истории выиграла чемпионат Европы по каратэ

Мужская сборная Украины по каратэ выиграла чемпионат Европы, который прошел в испанской Гвадалахаре. Станислав Горуна, Валерий Чоботарь, Ризван Талибов, Андрей Заплитный, Андрей Торошанко, Валерий Сонных и Константин Цымбал в финальной схватке командного турнира обыграли команду Франции 3:2.

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Для наших соотечественников это стало первым "золото" в истории выступлений на континентальных первенствах. До этого украинцы четыре раза становились третьими в 2017, 2018, 2021 и 2022 годах.

На пути к чемпионству украинцы с одинаковым счетом 3:0 легко разбили в 1/8 финала Португалию, в 1/4 финала Черногорию, а в полуфинале подопечные Николая Сираковского со счетом 12:6 победили Хорватию.

В финале турнира при счете 2:2 бронзовый призер ОИ-2020 Станислав Горуна дрался с чемпионом Европы-2016 Джесси Дакостой. Украинский каратист добыл победу со счетом 8:5 и принес победу сборной.

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