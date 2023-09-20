Украина вошла в топ-3 финала Кубка наций по конкуру

17 сентября столица Польши Варшава принимала у себя самые престижные соревнования по одной из олимпийских дисциплин конного спорта – конкуру. 10 европейских стран делегировали на финал Кубка Наций (Longines EEF Series) по четыре своих лучших спортивных пары, завоевавшие в полуфинале право выхода в финал.

Среди них впервые получила такое право молодая сборная Украины в составе Алисы Даниловой, Николая Пилипейко, Александра Продана и самой молодой среди них Анастасии Бондаревой. Ожесточенная командная борьба развернулась уже в первой хите двораундового испытания, маршрут которого строил известный французский курс-дизайнер Грегори Бодо.

Видео дня

На поле было установлено 12 препятствий, а каждая спортивная пара должны дважды совершить по 15 прыжков – то есть рядом с одиночными препятствиями стояли двойная и тройная системы. С такой задачей многим командам справиться не удалось, однако совершенно недостижимыми для соперников стали австрийские конкуристы.

Для украинской команды основными конкурентами оказались представители Бельгии, сравнявшиеся с нашими всадниками по количеству полученных штрафных очков в первом хите. Поэтому все болельщики, затаив дыхание, ждали развязки. Второй хит наши "мужские" дуэты отработали отлично, в командную копилку пошел также результат Алисы Даниловой – таким образом, общая сумма штрафных очков в количестве 21 вывела нашу команду на третье место!

Лечению всех украинских ценителей конкура не было предела, не говоря уже о группе поддержки, которая находилась в этот момент на трибунах на месте непосредственных событий. Приятно было видеть, что рядом с Президентом всеукраинской Федерации конного спорта Андреем Миловановым, ее генеральным секретарем Михаилом Пархомчуком стоял и посол Украины в Польше Василий Зварыч. Аплодисментами во время круга уважения провожали зрители на трибунах нашу сборную. Несомненный успех! Поздравляем не только наших спортсменов, их тренеров, шеф де экипа команды Татьяну Шейнич, но и всех причастных к этому событию!

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!