Украина - Чехия. Отбор на чемпионат Европы-2022. Где смотреть?

В среду, 28 апреля, в Запорожском дворце спорта "Юность" состоится матч отбора на чемпионат Европы-2022 по гандболу между сборными Украины и Чехии. В прямом эфире поединок покажет телеканал XSPORT . Начало - в 19:00.

К этому поединку и ответному матчу с чехами сборная Украины готовится в таком составе:

Вратари : Геннадий Комок, Максим Вьюник (оба – "Мотор"), Антон Терехов ("Погонь", Польша);

Полевые игроки: Дмитрий Горига, Владислав Донцов, Тарас Миноцкий, Игорь Турченко, Юрий Кубатко, Артем Козакевич, Захар Денисов, Александр Касай, Иван Бурзак (все – "Мотор"), Евгений Буйненко, Александр Кириленко, Алексей Ганчев, Евгений Жук, Эдуард Захаров (все – "Пермские Медведи", Россия), Леонид Михайлютенко ("Донские Казаки-ЮФУ", Россия), Вячеслав Садовый ("Сучава", Румыния), Александр Тильте ("Хробры", Польша), Андрей Акименко ("Азоты", Польша), Дмитрий Артеменко ("Динамо-Астрахань", Россия), Дмитрий Дорощук ("Спортинг", Португалия), Дмитрий Ильченко (ЦСКА, Россия).

На данный момент в копилке Украины и Чехии по одному баллу в этом зачете (за ничьи с Россией). В случае обмена победами в заключительных турах и Чехия, и Украина наберут по три "золотых" очка, и вне зависимости от итогового места (второго или третьего) обе команды квалифицируются в финальную часть Евро-2022.