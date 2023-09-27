Из-за паспортов России чемпионы Fortnite лишись всех призовых

Российские киберспортсмены Даниил Putrick Абдрахманов и Егор Swizzy Люсико выиграли 200 тысяч долларов на чемпионате по компьютерной игре Fortnite Champion Series Major 3, но организаторы турнира Epic Games отказались выплачивать им выигрыш. Причиной неразрешимых проблем для чемпионов стала их российское гражданство и налоговое резидентство.

5 марта 2022 года Epic Games – компания, которой принадлежат Fortnite: Battle Royale и онлайн-магазин Epic Games Store, частично ушла из России. Кроме того, РФ попала в категорию "регионов, в которых действуют ограничения на получение призов".

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Незадолго до турнира Абдрахманов и Люсико попытались обойти ограничения, открыв банковский счет в Казахстане и переехав в Минск, где жили и играли весь турнир. Беларусь не включена в список "запрещенных" стран (Россия и Турция).

Однако обмануть Epic Games россиянам не удалось. Они по прежнему оставались налоговыми резидентами России и поэтому лишились всех выигранных денег.

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