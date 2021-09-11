Многолетний комментатор чемпионатов Украины по биатлону Константин Готовцев скончался на 43-м году жизни. Причиной смерти стала расслаивающая аневризма аорты грудного и брюшного отделов.

Отметим, что журналист еще 9 сентября был госпитализирован в критическом состоянии. 10 сентября Готовцева не стало. У Константина осталась супруга Ирина и трое детей. Сын и двое 3-летних дочек. Комментатора похоронили на родине в Чернигове.

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Для поддержки семьи Ирина Готовцевой средства можно отправить на карту отца или сестры Костантина:

5363 5420 1507 6863 Анастасия Левченко

5167 8032 0502 3760 Игорь Готовцев

Для справки:

Расслаивающая аневризма аорты - это состояние, характеризующееся разрывом внутренней стенки артерии (интимы) с образованием ложного хода, который расширяется и сдавливает основной просвет артерии, уменьшая кровоснабжение нижележащих органов. В любой момент истончение стенки сосуда может привести к смертельному разрыву аорты.

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