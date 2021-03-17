Телеканал XSPORT – теперь в сети Triolan!

XSPORT расширяет границы своего покрытия! Благодаря тому, что 15 марта канал был включен в пакет аналоговых телеканалов провайдера Triolan, доступ к украинскому спорту получило максимальное количество зрителей из Киева, Полтавы и Ровно.

Ключевая цель телеканала XSPORT - популяризация и развитие спорта в Украине. Очень важно, что такие крупные игроки медиарынка, как Triolan поддерживают эти стремления и украинский спорт становится доступным для более широкой аудитории.

Телеканалу будет что предложить новым зрителям. В текущем месяце запланировано более десятка эксклюзивных трансляций спортивных событий на любой вкус: от хоккея, до вольной и греко-римской борьбы. Кроме того, зрителей ждет множество программ на около спортивную тематику, регулярные выпуски новостей и многое другое. Скучать не придется!

Генеральный директор телеканала XSPORT Олег Шадрунов уверен, что от такого сотрудничества выиграет каждая из сторон.

" Теперь наш канал стал еще доступнее для широкой аудитории сети Triolan. Уверен, абоненты этой сети будут рады возможности смотреть нас в наиболее доступных пакетах. Нам, в свою очередь, есть чем их порадовать! Это - очередной шаг вперед не только для нас, но и для наших партнеров и в первую очередь - для зрителей!" , отметил он.

XSPORT - мультимедийный медиахолдинг, в который входит телеканал, интернет-портал и паблики в социальных сетях. XSPORT - это команда профессионалов, которая живет спортом и оперативно реагирует на все спортивные события. Главная миссия - популяризация спорта и здорового образа жизни в Украине.

Телеканал XSPORT - крупнейший украинский ТВ-канал о спорте. Ежегодно в прямом эфире транслируются сотни событий с участием украинских и мировых спортивных звезд. Титульные боксерские поединки, еврокубковые матчи с участием украинских команд, финальные этапы мировых и европейских первенств - это лишь малый список того, что входит в программную линейку XSPORT.