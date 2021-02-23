Тайгер Вудс попал в серьезную аварию. У него сломаны ноги. Видео

15-кратный победитель турниров по гольфу серии "Мейджор" Тайгер Вудс попал в аварию 23 февраля в Калифорнии в 7:15 утра по местному времени.

Как сообщает ESPN, со ссылкой на агента Вудса Марка Стейнберга, у знаменитого гольфиста множественные переломы ног.

"В настоящее время он находится на операции. Мы благодарим всех за поддержку и просим уважать его конфиденциальность", – сказал Стейнберг.

Вудса пришлось вытащить из машины с помощью инструментов "Челюсти жизни", говорится в заявлении шерифа округа Лос-Анджелес. Автомобиль получил серьезные повреждения.

Вертолет телекомпании показал место аварии Вудса. На видео показано лежащее на боку авто с сильно поврежденной передней частью. Видно, что сработали подушки безопасности. Обломки находились недалеко от дороги на склоне холма.

Вудс был единственным пассажиром в автомобиле, сообщили в отделении шерифа.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне премьеры полномасштабного документального фильма "Tiger" от HBO о Тайгере Вудсе, одна из героинь фильма Рэйчел Учител рассказала о "диких секс-оргиях" с 10 проститутками одновременно.