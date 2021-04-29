Судья получил в голову бейсбольным мячом, летевшим со скоростью 150 км/ч

Судья бейсбольного матча между "Бостон Ред Сокс" и "Нью-Йорк Метс" Джерри Лэйн получил серьезный удар в голову мячом, летевшим со скоростью 150 км/ч.

62-летний рефери стоял за кетчером и едва не потерял сознание после того, как круглый снаряд прилетел ему в лицо. Судья остался в вертикальном положении лишь благодаря помощи бьющего и кетчера.

"Он был сильно ранен и закатил глаза. Его сильно ударили. Если бы я его не держал, то он бы упал. Он сказал, что у него кружится голова. Я надеюсь, что с ним все будет в порядке", – рассказал один из бейсболистов, которые помогал судье.

Лэйн держал одну руку на шлеме, пока главный тренер "Метс" Брайан Чикло уводил его с поля.

Игра была отложена на девять минут, пока пострадавшему судье не нашли замену. После возобновления "Бостон" выиграл со счетом 1:0.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее двухлетняя девочка получила тяжелую травму головы во время одного из матчей MLB (Главной лиги бейсбола) в США.