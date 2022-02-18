ВАДА выпустило заявление по делу суда над Валиевой

Андрей Фоменко
Другие виды спорта
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ВАДА выпустило заявление по делу суда над Валиевой
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Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) выпустило специальное заявление по поводу решения Спортивного арбитражного суда (CAS), позволившего российской фигуристке Камиле Валиевой выступить в личном турнире Олимпиады-2022. Антидопинговое агентство обвинило CAS в нарушении правил кодекса ВАДА.

Документ появился в пятницу, 18 февраля, на официальном сайте ВАДА. При этом в нем ни разу не упоминается фамилия спортсменки ОКР.

"Комиссия CAS проигнорировала четкие и недвусмысленные правила антидопингового кодекса ВАДА, которые применяются для снятия временного отстранения. Группа переписала кодекс в части, касающейся "защищенных персон". Таким образом, обязательные требования перестали быть таковыми. Кодекс содержит другие правила.

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Камила Валиева.

Это переписывание кодекса позволит "защищенным персонам" выступать на соревнованиях после положительной допинг-пробы без появления информации об обстоятельствах нарушения. Такой шаг может нарушить честность спортивных соревнований и уверенность спортсменов в том, что они соревнуются в одинаковых условиях", – говорится в заявлении.

Напомним, в командном турнире сборная ОКР заняла первое место, но медали ей не вручили из-за положительного допинг-теста Камилы. Позже суд допустил ее к личному турниру, где она заняла пятое место.

Валиева упала во время выступления.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент МОК Томас Бах признался, что не хотел участия Валиевой в Олимпиаде, но выразил россиянке сочувствие. При этом чиновник согласился выполнять предписания суда.

Камила Валиева и Томас Бах.

Накануне Валиева разрыдалась в прямом эфире телевидения: у 15-летней девушки из Казани не выдержали нервы.

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