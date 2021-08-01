Украинский борец из Крыма не вышел в финал Олимпиады-2020 и поборется за "бронзу"

Украинский борец греко-римского стиля Ленур Темиров проиграл в полуфинале Олимпиады-2020, и в утешительном финале поборется за "бронзу". 31-летний уроженец Узбекистана, до 2014 года живший в Крыму, проиграл японцу Кеничиро Фумита (5:1).

Начало было в равной борьбе. Темиров прижимал локти, держал центр. Шла борьба за захват. Японец поддавливал, но наш соотечественник не сдавался. Первый бал за активность получил японский спортсмен. Украинского борца поставили в партер, но соперник этим не воспользовался. Темиров попытался выполнить бросок, но разорвал захват.

Второй раунд активнее начал Ленур и тоже получив бал за активность. Однако уже в следующие мгновения японскому борцу удалось провести захват, перевернуть украинского атлета и заработать 4 бала за два приема.

Видео дня

В послужном списке Темирова бронзовые медали чемпионата мира-2018, и чемпионатов Европы 2019 и 2020 годов.

Борец вместе с семьей в начале 90-х переехал из Узбекистана в Крым, где и проживал до российской оккупации 2014 года. Окончил Таврический национальный университет имени В. И. Вернадского.

В одном из ранних интервью Темиров рассказывал, что его в возрасте 6 лет в первый раз на тренировку привел старший брат. Тогда Ленур еще ничего не соображал и приходил "на автомате". Спустя 2 года поехал на первые свои соревнования и сразу же выиграл.