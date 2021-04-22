Sports Talk Club: Спортивные тренды – женский взгляд

В PM Hall состоялась восьмая встреча Sports Talk Club в рамках образовательной платформы Parimatch Education. В этот раз гости экспертной площадки собрались, чтобы обсудить уровень развития женского спорта в Украине и его перспективы.

Спикерами Sports Talk Club стали генеральный менеджер женского английского футбольного клуба Leicester City Джейд Морган, телеведущая, инфлюенсер и благотворительница Александра Лобода и вице-чемпионка мира в баскетболе 3х3, менеджер женского баскетбольного клуба "Будивельник" Евгения Спитковская.

Они обсудили стремительный рост популярности женских командных видов спорта. В Англии, согласно опросам, более 40% девушек в возрасте 16–34 лет хотят играть в футбол. А чемпионат мира по регби среди женщин смотрели 33,9 миллионов зрителей. По данным Nielsen 56% аудитории были мужчины. К тому же за последние годы спонсорские контракты в женском спорте выросли в несколько раз.

Эксперты Sports Talk Club собственными кейсами доказали, что стереотипы разрушаются. Женская аудитория спортивных соревнований растет, все больше девушек не только смотрят трансляции матчей, но и хотят приходить на стадионы. К тому же исследования говорят, что даже среди посетителей спортивных сайтов в последние годы девушек становится все больше.

Директор по связям с общественностью Вадим Мисюра

Вопрос развития женского спорта действительно сегодня актуален. Это перспективное направление, пусть даже кому-то кажется, что это не так. А девушки-спортсменки, тем временем, выступают на различных международных турнирах, гдедостойно представляют свои страны. За женским спортом будущее. И наша задача, как представителей социально ответственного бизнеса, на первом этапе поддержать его лучшие стороны и совместно с государством и общественным сектором создать условия для его развития"

Александра Лобода: Уже со следующего сезона каждый клуб УПЛ должен будет иметь женскую команду. Женский спорт становится все популярнее, а это значит, что будут заключаться новые спонсорские контракты и это направление станет развиваться активнее. Лично мне интересно смотреть как женский, так и мужской футбол. Могу сказать, что в женском хватает зрелищности и динамики. А вот запала и эмоций там, пожалуй, даже больше. Кстати, ведущие женщины более популярны. Хотя, когда я только начинала карьеру, было непросто. Девушкам не давали работать перед матчем, не брали в самолеты на выезды, теперь эта тенденция меняется.

Евгения Спитковская: Женский баскетбол не менее увлекательный, чем мужской. И он очень перспективный. Увы, секций для девочек очень мало. Конечно же, нужны и тренеры, их нужно привлекать и их пол при этом не важен. Стоит отметить, что девочки сейчас часто тренируются с мальчиками, так как женских команд не так много, как хотелось бы. И в этом есть положительный момент. Это отличная мотивация. Мне самой приходилось играть против парней и, скажу, что это помогает развиваться и поднимать свой уровень.

Джейд Морган: Мы проводили исследования и узнали, что матчами женской команды Лестера интересуется много семей, они приходили до карантина на игры с маленькими детьми. А также есть большой интерес среди мужской аудитории. Речь идет о тысячах болельщиков, которые с удовольствием приобретают билеты. Также у нас есть солидная аудитория в YouTube. К тому же в Англии немало женщин в числе руководства клубов.

Также во время Sports Talk Club было продемонстрировано интервью с Майклом Шером, руководителем отдела спорта и зрелищных мероприятий MediaCom.

- Женщины умеют играть в футбол, и еще как! Главное, чтобы были условия для тренировок, для роста. Я часто смотрю матчи женской команды Челси, невероятные комбинации, удары с дальней дистанции… они действительно умеют играть и их матчи интересны. Нужно дать женщинам возможность играть и тогда мы получим результат. Любой стране нужно развивать женский спорт. Пусть маленькие девочки видят, к чему им можно стремиться. К тому же сейчас много брендов очень хотят сотрудничать именно со спортсменками и вкладывают в них средства.