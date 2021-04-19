Спикеры Sports Talk Club обсудят популярность женского спорта

22 апреля в 15:00 в PM Hall пройдет Sports Talk Club, организованный компанией Parimatch в рамках проекта PM Education. В этот раз встреча экспертов будет посвящена изучению спроса на спортивные события со стороны женской аудитории.

Спикерами Sports Talk Club станут генеральный менеджер женского английского футбольного клуба Leicester City Jade Morgan, телеведущая, инфлюенсер и благотворительница Александра Лобода и вице-чемпионка мира в баскетболе 3х3, менеджер женского баскетбольного клуба "Будивельник" Евгения Спитковская.

Эксперти обсудят тренд последних лет, который связан со стремительным ростом популярности женских командных видов спорта. Согласно последним опросам в Англии, более 40% девушек в возрасте 16–34 лет хотят играть в футбол. Чемпионат мира по регби среди женщин смотрели 33,9 миллионов зрителей. По данным Nielsen 56% аудитории были мужчинами, что рушит стереотип о нежелании мужчин смотреть женские виды спорта. Этот тренд видят и компании, благодаря чему спонсорские контракты в женском спорте выросли в несколько раз за последние годы.

Parimatch, как меценат спорта №1 в Украине поддерживает это направление. Являясь представителем официального бизнеса, бренд первым в стране получил лицензию на ведение букмекерской деятельности и теперь планирует увеличить поддержку спорта.

Чтобы принять участие в Sports Talk Club необходимо зарегистрироваться по ссылке https://forms.gle/AVa9RxxBftBoeeor5