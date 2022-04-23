Российский чемпион мира по фигурному катанию Никита Кацалапов, выступающий в танцах на льду с Викторией Синициной, рассказал, перед встречей с президентом России Владимиром Путиным, запланированной на 26 апреля, он проходит обязательный карантин. 30-летнему москвичу запрещено выходить из гостиничного номера. Он может только отлучаться на несколько часов в день на тренировку.

Свое свободное время Кацалапов посвящает видео играм и просмотру различных фильмов и сериалов.

"Болтаю с друзьями по фейстайму, играю в доту. Еще придумываю образы и слушаю музыку для новых программ. Воспринимаю это время как мини-отпуск и возможность подумать о будущем", – написал Кацалапов.

Видео дня

В комментариях болельщики намекают, что Никите стоит привыкать к унижениям со стороны властей.

Фанаты в резкой форме высказались о ситуации с Кацалаповым, назвав его рабом.

В тоже время юзеры предположили, что встреча с Путиным лишит Кацалапова навсегда возможности выступать за границей.

Кое-кто описал реальное ближайшее будущее фигуриста.