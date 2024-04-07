Скандал дня. Таможенники не выпустили из Украины чемпионский клуб на турнир в Китай

Знаменитый украинский киберспортивный клуб Monte не сможет выступить на турнире IEM Chengdu, который пройдет с 8 по 14 апреля в Китае. Как сообщили представители команды в Instagram, их не пропустили таможенники. Monte заменит китайский коллектив Steel Helmet.

"К сожалению, несмотря на все наши усилия, мы не смогли пересечь границу Украины. Мы сделали все, что могли, чтобы сыграть на турнире. Надеемся, что в следующий раз нам удастся достойно представить Украину на международной арене", – говорится в сообщении.

На ситуацию уже отреагировал известный украинский комментатор Виталий Волочай. Журналист выложил ироничный пост, в котором показал, кому в Украине разрешен выезд.

"На самом деле то, что Монте не выпустили за границу – это правильно! Какого спрашивается х.., они должны ездить на эти турниры непонятные от каких-то ESL и поднимать свой рейтинг и какие-то достижения? Какая из этого польза? Настоящую пользу нужно приносить", – с сарказмом написал Волочай у себя в Telegram-канале, приложив фотографии председателя правления Федерации киберспорта Украины Ивана Данишевского "который приносит пользу в Нью-Йорке, Польше, Италии и других странах".

Также в списке лиц, которым разрешен выезд значатся Денис Давыдов (тренер) председатель Комиссии НОК Украины по киберспорту и Эдуард Анохин, операционный директор федерации киберспорта.

Для справки: Monte — украинская киберспортивная организация, изначально созданная как безорганизационная команда игроком Владимиром "Woro2K" Велетнюком. Название команды происходит из городка в Черкасской области под названием Монастырище.

26 ноября 2023 года Monte победили на ESL Challenger Jonkoping 2023, заработав $50 000 призовых. Это первый LAN-турнир, на котором они одержали победу. Награду MVP получил Виктор "Somedieyoung" Оруджев.

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