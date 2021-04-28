Русский молот из UFC в центре Киева с гранатометом снялся в клипе украинского артиста. Видео

Известный боец смешанных единоборств (MMA) из Нижнего Новгорода Артем Лобов принял участие в съемках украинского рэпера YARMAK (настоящее имя Александр Валентинович Ярмак).

Лобов, который выступал в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) под флагом Ирландии и за свои российские корни получил прозвище Русский молот, исполнил роль спецназовца.

Съемки прошли в центре Киева на улице Жилянской, где специально для роли бойца режиссеры пригнали броневик. Сам Лобов был в обмундировании и держал в руках гранатомет.

Как сообщал OBOZREVATEL, Лобов против Дениса Беринчика проведет поединок на голых кулаках в рамках одного из ивентов украинской лиги кулачных боев Mahatch FC. После переговоров и подписания контракта назначили дату боя - 19 июня.