Россияне пожаловались на дискриминацию из-за того, что им не подарили смартфоны на Паралимпиаде-2024

Российский легкоатлет Андрей Вдовин нелепо пожаловался на то, что представителям страны-агрессорки организаторы Паралимпийских игр 2024 года не подарили мобильные телефоны. Спортсмен назвал смартфон "такой мелочью", которой атлеты из РФ были лишены.

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Об этом Вдовин заявил в интервью пропагандистскому каналу "Матч ТВ". Россиянин согласился с выражением "телефонная дискриминация", а также добавил, что не знает, кто принимал решение об отказе дарить спортсменам из РФ смартфоны южнокорейской компании Samsung.

"Ну да, где‑то в глубине души хотелось бы их получить. Это ведь такая мелочь! Не знаю, кто оставил россиян без телефонов — фирма или организаторы. Ну ладно, что ж. С другой стороны, мы без этих телефонов не обеднеем. Просто запомним факт. Может, это потому, что их фирма ушла из нашей страны. Они не дарят телефоны также олимпийцам из Ирана и Северной Кореи. Выходит, телефонная дискриминация. Хотя это выглядит смешно", – сказал Вдовин.

Отметим, что традиция, по которой участники Олимпийских и Паралимпийских игр получают в подарок телефоны, появилась в 2014 году.

Как сообщал OBOZ.UA, Андрей Вдовин рассказал, как старался избегать общения с украинцами в Паралимпийской деревне в Париже,

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