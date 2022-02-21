Российский фристайлист прокомментировал объятия с украинцем Абраменко на Олимпиаде-2022

Фристайлист Илья Буров, который на Олимпийских играх-2022 в Пекине стал бронзовым призером в лыжной акробатике в составе команды ОКР, высказался о своих отношениях с украинцем Александром Абраменко. 30-летний спортсмен из Ярославля порадовался и за себя, и за старого знакомого, который завоевал серебряную медаль, поэтому и обнял его.

В комментарии на "Матч ТВ" Буров сообщил, что придерживается взглядов о том, что спорт и политику нужно разделять. Как и николаевец Абраменко, он поднимался на пьедестал Олимпиады в Пхенчхане-2018.

"Это было повторение ситуации с Игр в Корее. Она о спорте вне политики и дружбе народов. Здорово, что это обсуждают. Это красиво, это классно, а все эмоции не передать... На пьедестале мы поздравили друг друга теплыми словами", – сказал Буров.

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Напомним, украинским спортсменам не рекомендовали позировать с россиянами на Олимпиаде-2022. На эту тему с атлетами пообщался министр спорта Вадим Гутцайт.

Как сообщал OBOZREVATEL, Абраменко посвятил свою медаль каждому украинцу. Призер ОИ дал эмоциональный комментарий после успеха. Его "серебро" стало единственной наградой украинской команды в Пекине-2022.