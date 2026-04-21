Российский чемпион разбился насмерть в Таиланде после звонка мошенников. Видео

Чемпион Кузбасса по пауэрлифтингу Александр Пожидаев погиб в Таиланде после ДТП, произошедшего вскоре после звонка мошенников с ложным сообщением о смерти его отца. Спортсмену было 22 года, он родился в деревне Атаманово Кемеровской области.

Видео дня

По данным медиа, трагедия произошла в районе Баан Дусит в Паттайе, где спортсмен проживал с девушкой после приезда в конце января. Незадолго до аварии ему позвонил неизвестный и сообщил о смерти отца, упрекнув, что тот не приехал на похороны.

Общественница Светлана Шерстобоева, проживающая в Таиланде, сообщила, что полученная информация стала для спортсмена сильным эмоциональным потрясением. По ее словам, после звонка он в состоянии аффекта выбежал из дома, сел на мотоцикл и уехал, после чего через несколько минут произошла авария.

После ДТП у Пожидаева диагностировали тяжелую черепно-мозговую травму, множественные переломы и повреждения внутренних органов. Его доставили в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ, однако позже сердце остановилось.

По информации из карточки фитнес-клуба, где работал Пожидаев, он являлся кандидатом в мастера спорта России по пауэрлифтингу и становился победителем областных соревнований по троеборью классическому и классическому жиму.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!