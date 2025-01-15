'Решение уже принято'. Стало известно, что сделают с чемпионкой Украины, которая сбежала в Москву

Чемпионка Украины по академической гребле Лариса Жалинская, уехавшая в Москву, будет пожизненно дисквалифицирована и лишена всех званий и наград. Такое решение уже принято Исполкомом Федерации академической гребли Украины (ФАГУ) и передано в Министерство молодежи и спорта.

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Президент ФАГУ Владимир Власенко в интервью Tribuna.com сообщил, что процесс дисквалификации завершен с их стороны сразу после появления видео, подтверждающего переезд Жалинской.

По его словам, спортсменка никогда не входила в основной состав сборной, а ее спортивные достижения ограничивались национальным уровнем. Жалинская служила в Национальной гвардии Украины, но за границу выехала по туристической путевке.

"Она слабая гребчиха, честно говоря. Выступала в легком весе, в котором на Олимпийские игры у нас никто никогда особо не рассматривался. Она – "такая", для статистики", – заявил Власенко.

Владимир Владимирович уточнил, что ранее проблем на фоне гражданской позиции Жалинской замечено не было. В Федерации подчеркнули, что решение о дисквалификации окончательно и не подлежит пересмотру.

Как сообщал OBOZ.UA, предательница Украины на последнем национальном первенстве по академической гребле выиграла одно "серебро" и две "бронзы", а в 2023 году – четыре "золота".

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