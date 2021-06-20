Рекордсменка Украины погибла в ДТП на трассе Киев – Прилуки

21-летняя украинская легкоатлетка Екатерина Долган погибла 19 июня в ДТП на трассе Киев – Прилуки, сообщила в Facebook руководитель Национального реестра рекордов Лана Ветрова. В октябре прошлого года уроженка Прилук попала в Книгу рекордов Украины в номинации "Самый долгий непрерывный бег на беговом тренажере".

Для установления этого достижения спортсменка бежала в непрерывном режиме около пяти часов.

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"Еще два дня назад она участвовала в своем очередном забеге в Сумах. И впереди была вся жизнь, масса планов, побед и мечтаний... Когда мы готовили ее рекорд, мы назвали Катю "Бегущая за солнцем"... Легкого бега тебе в Вечность, девочка...", – написала Ветрова.

Легкой атлетикой девушка начала серьезно увлекаться с 16 лет.

Училась в Киевском университете Драгоманова на кафедре физического воспитания.

Была кандидатом в мастера спорта по легкой атлетике, призеркой многочисленных соревнований и чемпионатов Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 марта известный украинский боксер Дмитрий Лисовой погиб в страшной автокатастрофе на Новообуховской трассе в районе села Ходосовка, на Киевщине.