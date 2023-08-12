Путина затравили после его поздравления. Россияне напомнили про доллар и Украину

Президент России Владимир Путин получил множество нелицеприятных комментариев от соотечественников после своего поздравления с Днем физкультурника. В поздравительной телеграмме главарь Кремля похвастался, что этот праздник по праву считается общенародным, ведь он отмечается по всей стране.

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По словам Путина масштабные мероприятия "способствуют популяризации спорта, прежде всего среди молодежи, воспитанию новых чемпионов и рекордсменов".

"В России развитию массового физкультурного движения уделяется приоритетное внимание. Строятся тренировочные и оздоровительные комплексы, ледовые дворцы и стадионы", - заявил Путин.

В ответ ему российские болельщики начали массово писать про реальную ситуацию в стране.

"Пусть не забудет поздравить россиян с долларом по 100, как никак это его заслуга", - отмечают юзеры.

Любители спорта желают Путину поскорее покинуть свой пост.

Напомнили главе РФ и то, что он сделал с Украиной.

"Поздравил наш Хоккейный Физкультурник молодежь с праздником... и дальше продолжил приоритетную аннигиляцию чужих городов и полей, вместе с той молодежью в окопах. А в соседней стране этой - даже в футбол не могут спокойно сыграть. Там теперь не до Дня Физкультурника", - отмечают в комментариях.

В интернете спрашивают, не хочет ли он вспомнить про трагедию с "Курском".

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