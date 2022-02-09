'Приносит медали вражеской России': в США комментируют успех Виктора Уайлда

Завоевание очередной медали Олимпийских игр сноубордистом Виктором Уайлдом вызвало неоднозначную реакцию на его родине – в США. 35-летний уроженец штата Вашингтон, который с 2012 года представляет Россию, в Пекине-2022 стал бронзовым призером в параллельном гигантском слаломе.

Некоторые с огорчением только узнали, что американец после выступления за свою страну приносит награды россиянам. Напомним, в Сочи-2014 он стал двукратным олимпийским чемпионом.

А другие отреагировали более резко.

"Я бы назвал это позором Ассоциации лыжного спорта и сноуборда США. Вик Уайлд мог представлять нашу страну, а теперь выступает за вражескую Россию", – пишет один из пользователей сети.

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Также обращают внимание, что 8 февраля Вик стал вторым уроженцем США, завоевавшим награду для другой державы. Во вторник фристайлистка-модель Эйлин Гу принесла "золото" Китаю.

Испаноязычный любитель спорта пишет, что "американец выиграл медаль для ОКР в разгар холодной войны". И вспоминает, что Уайлд в 2011-2021 годах был женат на россиянке Алене Заварзиной, но недавно развелся.

А американский журналист АР из Питтсбурга Уилл Грейвз делится мыслями, что из-за таких историй трудно не обращать внимание на Олимпийские игры.

После получения медали в Китае американский россиянин объявил о завершении спортивной карьеры и желании заняться бизнесом.

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