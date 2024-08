'О россиянах забыли': почему украинской легкоатлетке стадион в Британии аплодировал стоя до соревнований и чем на фоне РФ поразила Европа

Бронзовая медалистка Олимпиады-2012 в эстафете 4х400, призер и победительница чемпионатов Европы на 400-метровке с барьерами Анна Рыжикова на Играх в Париже-2024 осталась без награды, однако отметила единство современных бегунов, которые даже не задумываются над возвращением агрессоров. По словам 34-летней днепрянки, о россиянах и белорусах в легкой атлетике просто забыли.

В разговоре с OBOZ.UA Анна рассказала, что после полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года работает не столько для реализации своих мечтаний, сколько для имиджа страны. И была искренне поражена, когда в Великобритании ей аплодировали стоя. Очень хотела Рыжикова побороться за высокие места и в Париже-2024, но остановилась на своей 400-метровке с барьерами на стадии полуфинала.

– Состояние, как будто, было хорошее. И, видимо, потому, что очень хотелось, то и не очень удалось. Хотела показать в полуфинале хороший результат, достойный, чтобы иметь шанс где-то добираться в финал по времени, чтобы быть хотя бы где-то близко от сизон-беста. Но не удалось добиться своей цели. Расстроена из-за этого, но что поделаешь. Трудно найти объяснения, а оправдываться не хочу. Не было такого, чтобы я ошиблись или что-нибудь не то сделала. Зажала себя своим же желанием.

Но я себе дала слово не плакать, потому что все мои старты заканчиваются слезами. Я ведь – такая максималистка, и непопадание куда-то в следующий круг или "серебро" – всегда все не так.

Что дальше с карьерой? Будем смотреть. У нас не принято делать громкие объявления, тем более ситуация сейчас так сложна в стране... и во всем, и планировать какое-то свое будущее даже на несколько месяцев вперед невозможно.

Я уже должна была кончать после Рио-2016, в которое я так и не съездила, и после Токио-2020 собиралась. И потом каждый год. Поэтому загадывать что-либо, объявлять или обещать не буду – ни по поводу завершения, ни по поводу участия. Будем смотреть, как у нас дальше сложатся обстоятельства.

– Не было ли болезни, как у некоторых других спортсменов нашей команды на Олимпиаде-2024?

– Это было раньше. Перед чемпионатом Европы я переболела. А перед Олимпиадой из этого вылезла, преодолела болезни и травмы, все было хорошо. Но если бы даже пробежала в Париже по своему лучшему времени сезона, то все равно не отобралась бы в финал, потому что результаты были действительно высокие, девушки молодцы. На барьерах врывается новое поколение и конкуренция становится очень сильной.

– А можете сравнить эту Олимпиаду с прошедшей в Токио-2022, где вы финишировали в двух шагах от награды и стали пятой?

– На прошлых Играх я была увереннее, сильнее, потому что сезон проходил действительно на хорошей ноте. Старты проходили один за другим, развивались результаты, я тогда установила рекорд Украины и выходила на Олимпиаду в Токио лидером.

А сейчас как неплохо начался сезон, потом произошла та болезнь, потом пытались исправить и улучшить результаты. Где-то складывалось, где-то нет, поэтому такой уверенности и не было. Что касается атмосферы, конечно, в Париже она гораздо лучше, все эти зрители...

Атмосфера на "Стад де Франс" была просто неотразима, когда они все кричат, поддерживают, когда объявляют фамилии, и трибуны взрываются аплодисментами. Действительно классно. Не сравнить с Токио вообще, когда полная тишина, и я слышу, как соперники дышат. Я думаю, что многие люди, наши спортсмены мечтали просто выйти и почувствовать такую атмосферу, потому что нигде, даже на каких-то чемпионатах мира или Европы нет такой энергетики, которая есть здесь.

– На беговых дорожках Парижа вы были одной из самых опытных и известных украинских легкоатлеток. Каков был интерес со стороны иностранных СМИ и что сейчас чаще всего спрашивают? Изменилось ли что-то за последние два года?

– Хотелось бы мне быть более известной за свои достижения и успехи, чем из-за войны в Украине. Но, действительно, за эти несколько лет, которые мы вспоминаем, видимо, начиная с чемпионата мира-2022, интерес журналистов к нам очень высок. И я, пожалуй, раздала интервью всем известнейшим СМИ мира. И не самым известным тоже. Одни из последних во Франции были из Южной Кореи и Мексики.

На встрече с мертвецом Парижа были репортеры. О нас знают, пожалуй, во всех точках мира. BBC, CNN, Associated Press, не знаю, кто там еще. Там просто огромный список этих изданий. И все спрашивают о войне, о том, как нам все это пережить, как чувствуется, в чем мы нуждаемся, как мы работаем. И это уже стало прямо основной работой спортсменов, надо поделиться своим опытом.

Мы не можем от этого отгородиться. И в это вкладывается душа. Но если первые годы я на каждом интервью плакала, потому что все это пропускается сквозь себя, то сейчас уже стараюсь реагировать на все это более сдержанно. Но все равно вкладываешь свою душу. Потому что это о наболевшем, о том, что происходит в твоей стране. Это не просто какие-то далекие события, которые тебя не касаются. А это все происходит с родными, с близкими и берет за душу. Люди умирают, потому это уже о жизни и о смерти.

Поэтому очень много сил идет на общение со СМИ. Но мы понимаем, что, пожалуй, для этого мы сейчас здесь и есть. Ибо отстаиваем не только свои цели, идеи и амбиции. На прошлых Олимпиадах было проще – ты приехал и работаешь ради своей мечты. А здесь уже последние несколько лет, возможно, я больше работаю ради имиджа страны, чем ради какого-либо воплощения собственных замыслов.

– Мне кажется, вы себя недооцениваете. В Париже вас очень тепло встречали на стадионе.

– Да, когда я вышла на свой первый забег, то толпа на трибунах поддерживала очень классно. Действительно, когда началось полномасштабное вторжение, мы все остановили свои карьеры и думали, что все – мы уже не будем продолжать дальше, все это неважно. А потом нас начали поддерживать, и мы решили возвращаться.

И на первых соревнованиях, когда я была на Бриллиантовой лиге в Бирмингеме, когда объявляли фамилии и стадион встал и начал аплодировать, я просто поняла, что мы здесь нужны, что мы можем через спорт высказывать свои мысли, рассказывать о войне, и, конечно, поддерживать имидж Украины в хорошем ключе. Спортивная дипломатия, этакие послы Украины.

Я раньше не думала, что спорт настолько важен и может быть столь влиятельным и формировать всеобщее мнение. Потому что люди видят нас такими настоящими, открытыми, видят просто нашу душу и сердце, и ты не можешь выйти и изображать что-то из себя.

Мы здесь все за фейер-плей, все играют по одним правилам. Люди видят насквозь, как ты себя ведешь в секторе или на дорожках. И именно это и формирует человеческое мнение – то, что мы там боремся, выходим и работаем и не просим каких-либо поблажек для себя. Мы вышли на старт, и все находятся в одних условиях, все придерживаются одних и тех же правил.

И то, что мы даже с нашими возможностями продолжаем бороться, это вызывает уважение других людей.

– Конечно, нам всем не хочется вспоминать о тех, кто там за поребриком, но изменилось ли в сообществе бегунов мнение о присутствии стран-агрессорок на соревнованиях, в частности, на Олимпиаде?

– Мне кажется, что в легкой атлетике о них все просто забыли. И не поднимается вообще эта тема, что кто-то за кем-то скучает, или как у них дела. Ни о русских, ни о белорусах мы не говорим. У нас очень сильно такое международное коммьюнити, которое очень изменилось за последние 12 лет.

Если брать мою первую Олимпиаду 2012 года в Лондоне и сейчас уже 2024 год, то мне есть, с чем сравнить – прошлое поколение бегунов и настоящее. Оно очень изменилось. Потому что прошлое было такое плохое, сосредоточенное на себе, сконцентрированное только на своих каких-то результатах и делах, а сейчас сформировалась очень дружеская обстановка, все очень искренние, все делятся между собой, поддерживают друг друга, мы общаемся и до забегов, и после.

Мы являемся конкурентками только после выстрела стартового пистолета, а после финиша мы снова друзья, снова поддерживаем друг друга, и это очень классно, что можно и спросить совета, и поделиться чем-то, и вместе потренироваться, и получить эту поддержку.

И когда началось масштабное вторжение, действительно, разразилась разница между РФ и Европой, которая сразу оказала помощь. Мы даже не сильно общались там с кем-то, просто пересекались на соревнованиях, здоровались, но все протянули руку, приглашали к себе, предлагали любую помощь, предлагали приютить родных и близких и спрашивали, что вам нужно.

Нам постоянно писали, говорили, мол "be safe" (будьте в безопасности. – Ред.), "come to our homes" (приезжайте к нам. – Ред.) и так далее. А с другой стороны, когда тебе пишут оттуда, чтобы ракета попала в твой дом. И сапоги писали плохие вещи, и спортсмены сами писали.

Многое вылилось на нас в первые дни полномасштабного вторжения, когда мы начали использовать соцсети, потому что думали, что там не знают правду, и начали писать и сбрасывать видео о том, что у нас происходит, что на нас напали, что у нас война, что мы боимся и скрываемся. А они отвечали, мол, не верим, вы это придумали, это все ваше руководство и еще что-нибудь. Ну, все знают, как это было...

И такая мощная поддержка перешла из Европы, просто бескорыстная, искренняя. Тогда моментально мы очень почувствовали эту разницу в человечности, в менталитете. И то, что нас уже приняли и очень уважают, потому что мы позиционируем себя как люди, которые уважают других, играют по правилам, добрые, искренние. Остальные знают о нас только положительное, потому что мы такие и есть.

– Что еще было за этот год, чтобы ты отметила не исключительно на дорожке?

– Сейчас собралась команда, желающая развивать легкую атлетику. У нас произошли изменения в федерации и сейчас начинается очень сложный путь. И хочу сказать: если мы сейчас не сделаем шаг в поддержку нынешнего руководства и идеи, которую они хотят воплощать в жизнь, то мы никогда не сохраним легкую атлетику в нашей стране. Потому что сейчас война, сейчас сложные времена. И нет большого количества людей, которые будут вкладывать свою душу, свои силы бескорыстно, не требуя ничего вместо этого.

Мы видели, каким был крутой чемпионат Украины в этом году. Такой, как он реально должен быть, когда ты приезжаешь на национальное первенство и гордишься этим. Что это не просто какие-нибудь рядовые соревнования, куда каждый может попасть. А это действительно событие, что очень круто, что ты становишься звездой и лидером страны.

У нас мало людей, приходящих в спорт. И мы нуждаемся в поддержке других, чтобы они интересовались, чтобы они прививали любовь к спорту своим детям, внукам, родным. И мы, спортсмены, занимаемся этим.

Во время Олимпиады я получила миллион сообщений от людей, с которыми я пересекалась по жизни. Возможно, даже случайно мои репетиторы по английскому, жены друзей моего мужа, знакомые из универа или школы, их друзья – они вместе смотрели Олимпиаду. И они интересуются спортом. Так мы расширяем это влияние. И, может быть, они отдадут и своих детей в спорт. Потому что они видят, какие мы показываем результаты, какая крутая у нас жизнь. Что мы можем делать? Спорт открывает множество возможностей. И добивается успеха тот, кто развивается и в спорте, и в жизни.

Чтобы выдержал наш спорт, чтобы наша страна выдержала, мы действительно должны все объединиться. И каждый должен вкладывать душу в то, что делает. Каждый должен преподаваться в своей сфере. Также мы сейчас делаем в легкой атлетике. И я хочу, чтобы мы не упустили этот шанс. Чтобы мы поддерживали нашу президентку ФЛАУ, наших руководителей. И они могут тоже где-то ошибаться. Но не ошибается тот, кто ничего не делает.

– К сожалению, у нас многие легкоатлеты сейчас вынуждены были покинуть спорт и встать на защиту страны. С кем поддерживаете связь, кому донатите?

– Да, у нас Instagram сейчас очень развит, я подписана на своих друзей, и если кто-то нуждается в помощи, они выставляют себя в строго проверочный сбор, то мы обязательно поддерживаем друг друга. Там же донатим. И если я выставляю какой-нибудь проверочный сбор, мои друзья, близкие все донатят. Мы стараемся друг другу помогать.

Сейчас действительно много воюет и легкоатлетам, и представителям других видов спорта. Например, у нас Дмитрий Демьянюк и жена его Арина. Она волонтерит и многое делает – организует и собрание, и пробеги. Даже не знаю, как она все это успевает. И все это тянет на себя. Поэтому у нас такое спортивное коммьюнити, которое сейчас действительно многое стоит. И мы поддерживаем друг друга, если кто попадает в какую-то беду.

Особенно, когда началось полномасштабное вторжение, все очень сильно сплотились, давали убежище друг другу, помогали в любом моменте. И сейчас это продолжается. И будет так же до последнего, до нашей победы.

