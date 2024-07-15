Двукратному олимпийскому чемпиону Мюнхена-1972 и Москвы-1980, а также бронзовому призеру Мехико-1968, чемпиону мира и Европы по водному поло, заслуженному мастеру спорта, игроку киевского "Динамо" и сборной СССР Алексею Баркалову за годы своей блестящей спортивной карьеры пришлось много летать из города в город, из страны в страну.

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Как-то Баркалов поведал вот о чем: "В самолетах пришлось провести много часов. Всякое бывало. Три раза мой ангел-хранитель сохранил мне жизнь, и вот при каких обстоятельствах.

28 мая 1972 года сразу после прилета в Москву с международного турнира в Италии я срочно должен был вылетать в Харьков – узнал, что в больнице в тяжелейшем состоянии находится мой отец. Билет был на утро следующего дня из Шереметьево. Но чувствовал, что могу не успеть живым увидеть папу. Примчался во Внуково и с большим трудом попал на вечерний рейс. Сразу по прилету в Харьков отправился в больницу, под утро отец умер у меня на руках. А через день узнаю, что самолет, билет на борт которого у меня был, вылетев из Шереметьево, разбился в авиакатастрофе. Погибли все 109 пассажиров и экипаж.

Отказали два двигателя

Перед чемпионатом мира, вспоминает Баркалов, сборная страны летела на тренировочный сбор в Горький. Незадолго до приземления у самолета отказали сразу два двигателя, он начал резко терять высоту. На борту возникла паника. "Чему бывать, того не миновать", – решил я и пытался сохранить спокойствие. Почти у самой земли пилоту удалось запустить один из двигателей и посадить самолет в поле.

Лайнер не успел набрать высоту

В 1975 году сборная СССР летела из Сингапура в Новую Зеландию. Поднялись в небо, и у лайнера вдруг загорелся мотор. К счастью, он не успел набрать большую высоту и удалиться далеко от аэропорта. Приземлились на посадочной полосе, где самолет уже ожидали наземные службы пожарной машины и кареты скорой помощи. Мы выбрались из самолета, а пожар удалось загасить.

Вот такие экстренные ситуации были в жизни знаменитого ватерполиста. После завершения своей многолетней спортивной карьеры Алексей Степанович Баркалов продолжал служить своему любимому водному поло. Я хорошо знал Баркалова, дорожил нашей дружбой.

Также он возглавлял сборную Украины, Федерацию водного пола страны. Но не уберег его ангел-хранитель. Вечером 9 сентября 2004 года сердце Алексея Степановича остановилось в карете скорой помощи, которая мчала его в больницу. Покинул этот мир Баркалов в возрасте 58 лет, похоронен на Байковом кладбище столицы.