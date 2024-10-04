Побить рекорд россиянки: Магучих назвала цель на Олимпиаду-2028

Олимпийская чемпионка Парижа-2024 Ярослава Магучих поставила себе цель побить свой же мировой рекорд, а также побить достижение Игр. Наша соотечественница отметила, что она полностью верит в возможность переписать историю легкой атлетики в прыжках в высоту.

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Об этом Магучих заявила в интервью порталу Sport.ua. По словам 23-летней уроженки Днепра, она будет штурмовать планку на отметке 2 метра 15 сантиметров, а также на будущих Олимпийских играх собирается побить рекорд россиянки Елены Слесаренко, которая на Играх в Афинах-2004 прыгнула на 2,06 м.

"Сейчас уже готова и сама хочу превзойти 2,10 метра, но это рекорд. Это высота, которую люди иногда прыгают один раз, и все. Да мне хочется повыше. Думаю, до 2,15 можно прыгать – есть такие силы. Желание побить олимпийский рекорд и вписать там украинское имя есть. Скажу так, если в 2021-м были вообще мои первые Олимпийские игры, то в 2024-м – первые пробные после мирового рекорда. И после них уже начинается подготовка к Лос-Анджелесу", – сказала Магучих.

Отметим, что Слесаренко является капитаном запаса оккупационных российских вооруженных сил, а также руководителем аппарата Главного штаба детского движения "Юнармия". В 2008 году она попалась на допинге и была дисквалифицирована на четыре года.

Как сообщал OBOZ.UA, по ходу минувшего сезона Ярослава Магучих прыгнула на 2 метра 10 сантиметров и побила рекорд болгарки Стефки Костадиновой, который держался 37 лет.

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