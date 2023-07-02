Пилот-чемпион погиб на гонке Формулы в Бельгии. Видео тяжелой аварии

Нидерландский автогонщик Дилано ван'т Хофф выступающий за команду MP Motorsport погиб в Бельгии, где проходил этап Регионального европейского чемпионата Формулы, проводимого командой Alpine. 18-летний Дилано, выигрывавший в 2021-м испанскую Формулу-4, попал в тяжелую аварию на трассе Спа-Франкоршам

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Все произошло на въезде на прямую "Кеммель". Из-за сильного дождя видимость была нулевая. Ван'т Хофф потерял управление и его болид вынесло на середину трассы. В этот момент в боковую часть врезался Адам Фицджеральд.

Соревнование было немедленно остановлено, а гонщикам оказала помощь медицинская бригада на трассе. Обоих пострадавших срочно доставили в окружной медицинский центр, однако нидерландца спасти не удалось. Второй пилот сильно не пострадал. Этап был завершен досрочно.

"Региональный чемпионат Европы по Формуле от Alpine с прискорбием сообщает о смерти гонщика MP Motorsport Дилано ван 'т Хоффа. Королевский автомобильный клуб Бельгии, трасса Спа-Франкоршам и SRO Motorsports Group присоединяются к Alpine и ACI, выражая искренние соболезнования семье, команде и друзьям гонщика", — говорится в заявлении организаторов.

Участники этапа Формулы-2 в Австрии почтили минутой молчания память разбившегося коллеги.

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