Пассажир самолета испугался смерти, заперся в туалете и сорвал рейс российским фигуристам

Российские фигуристы, летевшие с юниорского чемпионата России из Красноярска в Санкт-Петербург через Москву, не успели на пересадку в столице РФ из-за мужчины, устроившего дебош перед взлетом.

Нарушитель закрылся в туалете самолета, отказавшись покидать помещение, и заявив, что воздушное судно должно взлететь, пока он находится внутри, сообщает Sport24.

По словам очевидцев дебошир был пьян и кричал из уборной, что его убьют, если он выйдет, а также просил бортпроводников "не брать греха на душу".

Прибывшая полиция вывела нарушителя, а самолет вылетел в Москву почти на два часа позже запланированного времени.

Авиакомпании пришлось предоставлять чемпиону России среди юниоров Евгений Семененко, а также его коллегам Владиславу Дикиджи, Валерии Овчинникова и другим фигуристам, не успевшим на рейс из Петербурга, новые билеты.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре прошлого года нетрезвый пассажир авиарейса Измир – Адана напал на футболистов "Козанспора", возвращавшихся с матча против "Аксисар Беледийеспора" из Бергамы.