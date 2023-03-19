Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина заявила, что даже в том случае, если российских гимнастов не допустят к Олимпиаде-2024 в Париже, ее страна "все равно останется в топе" этого вида спорта. По словам 44-летней депутатки от "Единой России", Олимпийские игры будут неполноценными, если пройдут без россиян.

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"Спортивная гимнастика в России была, есть и будет развиваться. Потому что это базовый вид спорта. Как ни крути, я все равно буду считать, что наши женская и мужская команды – действующие олимпийские чемпионы, – сказала Хоркина в эфире "Матч ТВ".

В комментариях такой пассаж 9-кратной чемпионки России вызвал бурю гнева у ее соотечественников.

"Светлана Хоркина: "Даже если Олимпиада? 2024 пройдет без нас, мы остаемся в топе. Света все правильно сказала, только одну букву перепутала. Вместо Т должна быть Ж", - стебутся юзеры.

Другие советуют ей дальше жить в параллельном мире.

"Это как думать, что недра земли принадлежат народу РФ, хотя идиоты, которые так думают даже не читали конституцию", - пишут пользователи.

Многие фанаты не смогли сдержать эмоций, комментируя такие слова Хоркиной.

"Продажная бывшая спортсменка, мало ли что она думает", "У нее есть рот и она в него ест", - возмущаются российские любители спорта.

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