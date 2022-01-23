Определились победители чемпионата Украины по вольной борьбе

В Киеве в воскресенье, 23 января, во Дворце спорта завершился чемпионат Украины по вольной борьбе. Определились обладатели медалей в десяти весовых категориях у женщин и девяти у мужчин.

Новый главный тренер сборной Украины по женской борьбе Андрей Стадник прокомментировал начало сезона.

"Уровень чемпионата Украины очень высокий, я бы сказал самый высокий на континенте. Мы имеем действительно конкурентоспособную команду, в которой на каждое место претендует по 3 - 4 спортсменки. В конце прошлого года к нам на учебно-тренировочный сбор приезжала одна из сильнейших в мире сборная США, и мы боролись с этой командой на равных".

Видео дня

"Сейчас у нас наблюдается некоторая смена поколений. Наши заслуженные титулованные борчихи иногда просят о времени на отдых. Это понятно. Накопилась и моральная истощенность и травмы. Но радует то, что растет перспективная молодежь, хорошо себя показывающая на соревнованиях самого высокого уровня. В каждой категории Украина представлена очень сильными спортсменками и большой конкуренцией. Единственная категория, которая нуждается в ливере - 50 килограммов. Здесь девушки должны заявить о себе".

Прославленная украинская борчиха в весе до 68 килограммов Алла Черкасова также приехала посмотреть схватки чемпионата Украины.

- В СМИ появилась информация, что вы завершаете карьеру. Можете это подтвердить или опровергнуть?

- Есть такая информация, я сама об этом заявила, но 100 процентной гарантии не даю (улыбается). Сейчас отдыхаю и наслаждаюсь жизнью без травм, которых в последнее время было множество. В основном провожу свое время дома с родными. Чемпионат нравится, он прогрессирует. Только посмотрите, на каком уровне сейчас проводятся соревнования, какая организация, насколько лучше стало финансирование! По ребятам конкуренция достаточно хорошая, у девушек тоже все непросто, в частности, в моей категории, считаю она одна из самых сильных".

Одной из призерок стала Оксана Чудик. В прошлом году на чемпионате Европы среди спортсменок до 23 лет львовянка стала сильнейшей в весовой категории до 68 килограммов. Впрочем, на Чемпионате Украины, Оксана уступила Анастасии Лавренчук и ограничилась третьим местом.

"На соревнование я ехала только за золотом. Но что-то пошло не так. К тому же за несколько дней до чемпионата заболела, была температура, и чувствовала себя не очень. Кроме Анастасии Лавренчук в наш вес перешла также Алла Белинская, поэтому конкуренция только выросла", - рассказала бронзовая медалистка чемпионата Украины.

Вашему вниманию все результаты выступлений.

50 кг

Татьяна Профатилова (Донецк) Яна Сорока (Львов) Анна Войтова (Хмельницкий), Диана Лац (Волынь)

53 кг

Кристина Береза (Ивано-Франковск) Наталья Кливчуцкая (Херсон) Лилия Горишня (Волынь), Лилия Маланчук (Киевская обл.)

55 кг

Александра Хоменец (Львов) Анастасия Кравченко (Днепр) Альбина Рилля (Харьков), Александра Федорченко (Донецк)

57 кг

Алина Грушина (Киевская обл.) Амина Пономарева (Киевская обл.)

59 кг

Соломия Винник (Черновцы) Юлия Пахнюк (Ивано-Франковск) Лолита Волошина (Донецк), Юлия Лисовская (Херсон)

62 кг

Илона Прокопенюк (Днепр) Антонина Кулагина (Херсон) Юлия Лесковец (Киевская обл.), Екатерина Зеленых (Донецк)

65 кг

Татьяна Рижко (Херсон) Галина Алексеевская (Донецк) Анна Поштар (Киевская обл.), Оксана Кухта (Закарпатье)

68 кг

Алла Белинская (Херсон) Анастасия Лавренчук (Житомир) Оксана Чудик (Львов), Евгения Седых (Донецк)

72 кг

Анастасия Альпеева (Волынь) Ирина Заблоцкая (Ивано-Франковск) Дарья Веремчук (Волынь), Вероника Загладько (Житомир)

76 кг

Анастасия Осняч (Днепр) Романа Волчак (Днепр) Инна Бугай (Ровно), Людмила Павловец (Ровно)

57 кг

Андрей Яценко (Киев) Камиль Керимов (Харьков) Владислав Абрамов (Киев), Георгий Казанжи (Одесса)

61 кг

Тарас Маркович (Киев) Владимир Буруков (Одесса) Валентин Григоришин (Черновцы), Никита Абрамов (Киев)

65 кг

Эрик Арушанян (Херсон) Василий Шуптар (Житомир) Артем Кривенко (Полтава), Андрей Свирид (Ивано-Франковск)

70 кг

Вадим Цуркан (Киевская обл.) Максим Лавров (Херсон) Нарек Погосян (Киевская обл.), Никита Зубаль (Одесса)

74 кг

Семен Радулов (Одесса) Тимур Гудыма (Киев) Вадим Куриленко (Киевская обл.), Зелимхан Тогузов (Киев)

79 кг

Василий Михайлов (Одесса) Рустам Расуев (Хмельницкий) Вадим Караваев (Донецк), Адлан Батаев (Харьков)

86 кг

Мухаммед Алиев (Харьков) Хасан Закариев (Одесса) Алфес Долидзе (Полтава), Владислав Прус (Киев)

92 кг

Денис Сагалюк (Ивано-Франковск) Денис Быков (Полтава) Андрей Власов (Киев), Мраз Джафарян (Херсон)

97 кг

Магаммед Закариев (Одесса) Мурази Мчедлидзе (Днепр) Виктор Антипенко (Николаев), Иван Примаченко (Полтава)

125 кг