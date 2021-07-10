Олимпийская чемпионка из России прилетела в Крым, подписав "Наша Родина"

Знаменитая российская фигуристка Алина Загитова, которая является олимпийской чемпионкой Пхенчхана-2018, прилетела в Крым на встречу с отдыхающими в международном детском центре "Артек" в Ялте. У себя в Instagram 19-летняя уроженка Ижевска выложила короткое видео из окна гостиницы с видом на гору Аю-Даг, которое подписала "Наша Родина".

Также появилось небольшой ролик с самого "Артека", где спортсменку приветствуют собравшиеся дети.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2018 году несовершеннолетняя Загитова приняла участие в митинге в поддержку Владимира Путина, что являлось нарушением закона.

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Российские болельщики с гневом восприняли такой поступок спортсменки.

Спустя год Загитова была вынуждена удалить фото с "Прямой линии" Владимира Путина, в студии которой она побывала.