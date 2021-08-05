Олимпиада-2020: где смотреть выступления украинцев 6 августа – календарь и расписание трансляций
На Олимпиаде-2020 в пятницу, 6 августа, пройдет 14-й соревновательный день. В Токио спортсмены со всей планеты будут бороться за 24 комплекта медалей в 12 видах спорта. Украина примет участие в двух финалах.
Основные медальные надежды нашей страны возлагаются на украинских легкоатлетов. Марьян Закальницкий, Валерий Литанюк и Иван Банзерук выступят в спортивной ходьбе на 50 км.
Украинская борчиня Оксана Ливач стартует с 1/8 финала поединком против Адият Идрис (Нигерия).
Каратисты Анита Серегина и Станислав Гаруна попытаются повторить медальный успех Анжелики Терлюги. Серегина в весовой категории до 61 кг и Гаруна в весовой категории до 75 кг начнут свой путь к медалям со стадии отборочного раунда.
Украинская художественная гимнастка Виктория Оноприенко стартует в квалификации в личном многоборье.
В 13:13 по Киеву свою техническую программу в командном первенстве покажут наши синхронистки.
Алексей Середа в прыжках в воду попытается пройти сито квалификации и прервать неудачные выступления Украины на ОИ в этом виде спорта.
Расписание выступления украинцев 5 августа.
23:30 Легкая атлетика. Мужчины, спортивная ходьба, 50 км. Финал. Иван Банзерук, Валерий Литанюк, Марьян Закальницкий
3:37 Гребля на байдарке и каноэ. Женщины, каноэ-двойка. Квалификация. Лузан/Четверикова
3:52 Гребля на байдарке и каноэ. Мужчины, каноэ-одиночка. Квалификация. Павел Алтухов, Юрий Вандюк
4:20 Художественная гимнастика. Квалификация. Кристина Пограничная, Виктория Оноприенко
4:30 Гребля на байдарке и каноэ. Женщины, байдарка-четверка. Украина
После 5:30 Вольная борьба. Женщины, до 50 кг. Оксана Ливач – Адият Идрис (Нигерия)
После 6:30 Каратэ. Женщины, кумите, 61 кг. Анита Серегина
9:00 Прыжки в воду. Мужчины, 10 м. Квалификация. Алексей Середа
9:30 Велотрек. Женщины, спринт. Квалификация. Любовь Басова, Елена Старикова
10:30 Легкая атлетика. Женщины, спортивная ходьба, 20 км. Финал. Людмила Оляновська, Мария Сахарук, Ганна Шевчук
После 11:00 Каратэ. Мужчины, кумите, 75 кг. Станислав Гаруна
13:30 Артистическое плавание. Группы, техническая программа. Украина
Расписание 14-го дня Олимпиады-2020, 6 августа (24 комплекта медалей)
0:00 – 5:00. Легкая атлетика. Мужчины, ходьба 50 км
4:00 – 6:50. Пляжный волейбол. Женский финал
5:00 – 7:00. Футбол. Женский финал
8:00 – 09:40. Бокс. Мужчины, 91 кг
8:30 – 14:15. Современное пятиборье. Женщины
9:30 – 12:30. Велоспорт, трек. Мужской спринт, женский мэдисон
10:30 – 15:30. Легкая атлетика. Женщины, ходьба 20 км
11:00 – 15:40. Каратэ. Ката мужчины. Кумите, мужчины до 75 кг, женщины до 61 кг
11:30 – 16:20. Скалолазание. Комбайн, женщины
12:15 – 16:00. Спортивная борьба. Женская борьба – 53 кг. Вольная борьба – 74 кг, 125 кг
13:00 – 16:00. Легкая атлетика. Мужчины - 5000 м, эстафета 4х100. Женщины - 400 м, 1500 м, эстафета 4х100, копье, шест
13:00 – 15:10. Хоккей на траве. Женский финал
13:30 – 16:40. Настольный теннис. Мужчины, командный турнир