Олимпиада-2020: где смотреть выступления украинцев 5 августа – календарь и расписание трансляций

На Олимпийских играх-2020 в Японии в четверг, 5 августа, состоится тринадцатый соревновательный день. В Токио спортсмены со всей планеты будут соревноваться за 29 комплектов медалей в 12 видах спорта. Украина будет претендовать на 7 медалей.

Украинский боксер Александр Хижняк встретится в полуфинале с филиппинцем Эумиром Марьсялем. Начало в 09:00 по киевскому времени.

В спортивной ходьбе выступят Иван Лосев и Эдуард Забуженко. Легкоатлеты будут бороться за награду на дистанции в 20 км.

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Украинская легкоатлетка Марина Килипко выступит в секторе для прыжков с шестом. Финал начнется в 13:00.

Среди остальных выступлений наших соотечественников стоит отметить квалификацию Ирины Геращенко в прыжках в высоту, полуфинальные соревнования каноэ-одиночек (Людмила Лузан) и байдарок-одиночек (Мария Повх и Юлия Юрийчук), а также борьба и каратэ.

В последнем виде спорта особенные надежды возлагаются на Анжелику Терлюгу. 29-летняя одесситка является трехкратной чемпионкой Европы в этом спорте. На Играх в Токио стартует поединком 1/8 финала против Молдир Жангбырбай из Казахстана. Весовая категория до 55 кг.

Расписание выступления украинцев 5 августа.

3:10 Легкая атлетика. Женщины, прыжки в высоту. Ярослава Магучих, Юлия Левченко, Ирина Геращенко

3:44 Гребля на байдарках и каноэ. Женщины, каноэ-одиночка 200 м. Полуфинал. Людмила Лузан. Финал в 5:57

4:05 Гребля на байдарках и каноэ. Женщины, байдарка-одиночка 500 м. Полуфинал. Юлия Юрийчук, Мария Повх. Финал в 6:29

После 5:30 Вольная борьба. Мужчины, до 74 кг. 1/8 финала. Василий Михайлов – Туран Байрамов (Азарбайджан)

После 6:00 Вольная борьба. Мужчины, до 125 кг. 1/8 финала. Александр Хоцяновский - Амир Хоссейн Заре (Иран)

9:03 Бокс. Мужчины, до 75 кг. Полуфинал. Александр Хижняк - Эумир Марсьяль (Филиппины)

10:30 Легкая атлетика. Мужчины, спортивная ходьба 20 км. Финал. Иван Лосев, Эдуард Забуженко

10:30 Современное пятиборье. Мужчины, раунд фехтования. Павел Тимощенко

11:00 Каратэ. Женщины, кумите, 55 кг. Квалификационный раунд. Анжелика Терлюга

13:00 Легкая атлетика. Женщины, прыжки с шестом. Финал. Марина Килипко

13:37 Легкая атлетика. Женщины, эстафета 4х400 м. Квалификация. Украина

Расписание 13-го дня Олимпиады-2020, 5 августа (29 комплектов медалей)

0:30 – 3:10. Плавание. Мужской марафон, 10 км

3:00. Легкая атлетика. Мужчины - 110 м/б, ходьба 20 км, тройной прыжок, ядро

3:00 – 7:40. Скейтбординг. Мужчины, парк

3:30 – 7:15. Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины - К-1 200 м, К-2 1000 м. Женщины - С-1 200 м, К-1 500 м

8:00 – 10:00. Бокс. Мужчины, 57 кг

9:00 – 10:30. Прыжки в воду. Женщины, 10 м, индивидуальные прыжки

9:30 – 12:50. Велоспорт, трэк. Мужской омниум, женский кейрин

11:00 – 15:40. Каратэ. Ката женщины. Кумитэ мужчины до 67 кг, женщины до 55 кг

11:30 – 16:20. Скалолазание. Комбайн, мужчины

12:15 – 16:00. Спортивная борьба. Женская борьба – 57 кг. Вольная борьба – 57 кг, 86 кг

13:00. Легкая атлетика. Мужчины - 400 м, десятиборье. Женщины - семиборье, шест

13:00 – 15:10. Хоккей на траве. Мужской финал

13:30 – 16:40. Настольный теннис. Женщины, командный турнир