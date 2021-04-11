OBOZREVATEL вновь на волне Олимпийских игр. 23 июля 60 тысяч зрителей, заполнивших трибуны Олимпийского стадиона в Токио и миллионы телезрителей будут наблюдать за торжественной церемонией открытия Летней Олимпиады. Олимпийский огонь в чаше великолепной арены будет гореть до вечера 8 августа. Следующие же Игры пройдут в Париже в 2024 году.

В программе Игр, которые второй раз в истории пройдут на аренах Токио (первая Олимпиада здесь прошла в 1964-м), 33 вида спорта: футбол, баскетбол, гандбол, волейбол, водное поло, легкая атлетика, академическая гребля, бокс, велоспорт, спортивная гимнастика, тяжелая атлетика… В 1964-м же было 19 видов спорта. К сожалению, в очередной раз представители игровых видов спорта от Украины "пролетели" мимо Олимпиады. Обидно, досадно, но это факт.

Украинские спортсмены планируют выступить в 15 дисциплинах. Для наших соотечественников это уже седьмая Олимпиада под флагом независимого государства. Не всегда все шло гладко, как того хотелось бы – были и радости побед, и разочарования поражений…

Нашим рекордом были 28 медалей на Олимпиаде-2008 в Пекине. Однако, к сожалению, послеолимпийский пересмотр допинг-проб привел к тому, что шесть наград украинским атлетам пришлось вернуть. В этот список попали: Людмила Блонская ("серебро" в многоборье), Ольга Коробка ("серебро" в тяжелой атлетике), Василий Федоришин ("серебро" в борьбе), Виктория Терещук ("бронза" в пятиборье), Наталия Давидова ("бронза" в тяжелой атлетике) и Денис Юрченко ("бронза" в легкой атлетике).

После окончания Игр-2004 в Афинах наши спортсмены в двух случаях вынуждены были вернуть свои награды: Юрий Билоног ("золото" в толкании ядра) и Елена Олифиренко ("бронза" в академической гребле). После Олимпиады-2012 в Лондоне попались на допинге Алексей Торохтий ("золото" в тяжелой атлетике), Александр Пятница ("серебро" в метании копья) и Юлия Калина ("бронза" в тяжелой атлетике). Печальная статистика, ничего не скажешь…

Вот какие наши медальные успехи на Летних Играх, учитывая "допинговую поправку": Атланта-1996 – 23, Сидней-2000 – 23, Афины-2004 – 22, Пекин-2008 – 22, Лондон-2012 – 19, Рио-де-Жанейро – 11.

Допинговые скандалы обошли украинских спортсменов стороной на Играх-2016 в Бразилии. Хотя выступления наших атлетов в Рио-де-Жанейро и без того оставляло желать лучшего. Только 11 раз наши соотечественники поднимались на олимпийский пьедестал.

Завоевано два "золота" – Олег Верняев (спортивная гимнастика) и Юрий Чебан (гребля на каноэ). "Серебро" у Павла Тимощенко (современное пятиборье), Ольга Харлан (фехтование), квартет фехтовальщиц-саблисток Алина Комащук, Елена Кравацкая, Ольга Воронина и та же Ольга Харлан. А еще "серебро" в активе Жана Беленюка (греко-римская борьба) и Олега Верняева (спортивная гимнастика). Бронзовыми призерами Игр-2016 в Украину вернулись Анна Ризатдинова (художественная гимнастика), Ольга Харлан (фехтование, личный рейтинг), Богдан Бондаренко (прыжки в высоту), Тарас Мищук и Дмитрий Янчук (гребля на каноэ-двойках).

Организаторы планируют проведение предстоящих Игр без приглашения на них зарубежных поклонников спорта. Несмотря на это, OBOZREVATEL планирует широко освещать Олимпиаду в Японии. Главное, чтобы украинцы выступили в Токио достойно. Будем держать кулаки за наших парней и девушек. Как сказал Людвиг Фейербах: "Человек чего-то добивается, если он сам верит в свои силы".

Напоследок – KEEP SMILE. Улыбнитесь, друзья!

1. Фразу "Все мужчины одинаковые" придумала китаянка, потерявшая своего мужа в толпе.

2. Звонок в полицию:

- Я тут барана сбил. Что мне делать?

- Положите его на обочине.

- А с велосипедом его что делать?

3. Не расстраивайтесь, если вы "под каблуком". Хоть какая-то, но крыша.

4. Разговор двух друзей:

- Витя, как себя чувствуешь?

- Как лук?

- Это как?

- Когда раздеваюсь, жена плакать начинает.