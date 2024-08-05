Одежда, которая спасает жизни: 'Не просто вещи' от банка ПУМБ презентовали во время Олимпиады в Париже

В рамках Дня украинской моды на Олимпийских играх-2024 в Париже украинский банк ПУМБ представил свой проект "Мы одной крови". Благодаря этой социальной инициативе постоянно обеспечиваются потребности в донорской крови, осуществляется доставка компонентов крови к горячим точкам и закупка средств тактической медицины для украинских защитников и гражданских.

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"Наш проект начинался с идеи. Когда мы узнали о такой страшной статистике, что 80% смертей на фронте именно из-за потери крови, то задумались: а что мы можем сделать действительно столь весомое? И мы искали свою нишу, потому что с первого дня все начали помогать, донатили, но это был какой-то хаос. Когда у тебя нет устойчивого подхода, то одним днем вся эта история заканчивается только тактической помощью. А война – это надолго, поэтому ты должен иметь постоянную платформу, которая генерирует смыслы и не теряет своей актуальности", – рассказала директор по маркетингу банка ПУМБ Ксения Сикорская.

Так, весной 2022 года по инициативе ПУМБ появился проект "Мы одной крови" и началось создание одежды, спасающей жизнь. По словам Ксении, они сразу поняли, что это будет актуально, ведь война продолжается: "Тогда мы не имели никакого воображения, что такое вещи, что такое мода и что такое фэшн-индустрия. Но уже через год начали играть по этим правилам, и понимать, что это действительно баланс между двумя мирами – фэшн-миром и миром смыслов, потому что эти смыслы также меняются. И наши коллекции меняются вместе с ними".

"Если мы, например, посмотрим на коллекцию 2022-го года, то наиболее популярной вещью было худи с псом Патроном, потому что он был героем того года. А сегодня его уже бы никто не выбрал, потому что изменились смыслы, изменились герои и изменились времена. И при создании коллекции ты с одной стороны должен понимать, что сейчас носят, а с другой – кто сейчас герои, о чем она была сначала Патрон, а сейчас это – адаптивная одежда для раненых", – отметила Сикорская.

"Когда мы разрабатывали вместе с благотворительным фондом PHYsical level адаптивную одежду для военных, мы брали одежду, приходили в Киевский госпиталь, заходили в палаты, подходили к ребятам и просили попробовать эти штаны или эту футболу и спрашивали, удобно ли им. И нас трогало до слез, которые мы приходили с кучей вещей, которые оставались там, потому что, конечно, мы не могли их забрать. все собираете на оружие, но никто не думает о том, как чувствуем себя мы, когда даже не можем выйти в город, потому что нам банально нечего надеть. На уровне государства нет программы, которая обеспечивала этих ребят специальными вещами", – рассказала Ксения.

"В Украине есть два больших хаба, где ребят с нуля после стабилизации переводят в госпиталы, это Харьков и Днепр. Мы считаем, сколько нам нужно передавать одежды именно в госпиталы, крупнейшие раненые, и эвакуационные поезда, чтобы уже с первого дня наши защитники чувствовали себя защищенными. И это наше спасибо, которое мы можем выразить в рамках этого проекта", – добавила представительница ПУМБ.

За два года существования "Не просто вещи" было создано более 10 коллекций, а от продажи одежды ПУМБ перечислил 8 300 000 грн общественным организациям, в частности, "Донор.UA", "Агенты крови" и "Госпитальеры", закупил 6184 единиц такмеда, осуществил 78 доставок крови, а до раненых дошло 614 единиц достойной адаптивной одежды.

Но главное, что благодаря всем этим усилиям было спасено 123 184 жизни украинцев. И по словам Ксении, они не собираются останавливаться, пока в нашей стране продолжается война.

"И мне очень нравится, как эволюционирует наш проект, он не теряет актуальности, потому что мы не только о вещах, а более о таких глубинных историях, которые дают нам возможность наполнять эти вещи смыслом. И нам очень важно быть этого здесь, в Париже и присоединиться к тем голосам, которые рассказывают сегодня об Украине. Мы все знаем об усталости и о том, что начинаем сходить со страниц, поэтому для нас Олимпиада – это возможность рассказать о нашем проекте и дополнительном поводе рассказать об Украине. О том, что мы нуждаемся в помощи", – считает Сикорская.

А в Париже проект представил свой новый дроп под названием "Воля", посвященный людям железной воли – парамедикам, волонтерам, кинологам, саперам и донорам, а также спортсменам и художникам. Всем, кто продолжает свою работу без всяких "но" и выбирает не сдаваться. Для дропа специально разработан шрифт на основе украинской шрифтовой традиции.

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