Не очень приятно было кататься за Украину, – сменивший гражданство фигурист из Одессы

Родившийся в Одессе фигурист Ярослав Паниот, который сменил гражданство ради выступлений за сборную США, рассказал о проблемах со своей федерацией.

По словам спортсмена, на него никогда не смотрели как на ведущего фигуриста и относились к нему предвзято. Единственным положительным моментом в выступлениях за нашу сборную Ярослав считает то, что этот неприятный опыт его закалил.

"Это было долго. Не очень приятно и не очень удобно было кататься за Украину. Я никогда не был в хороших отношениях со своей федерацией. У них всегда были какие-то другие "любимчики", так сказать, и на меня никогда не смотрели как на номера один. Мне нужно было кататься на две головы лучше. То есть одной головы было недостаточно, а вот две головы было достаточно, чтобы кататься на международных соревнованиях. Неприятный опыт тоже закаляет. А если бы все было удобно, я бы не закалялся. Можно найти какие-то плюсы в трудностях. Но, наверное, это только закалка", – рассказал Паниот в интервью изданию Sport24.ru.

Отметим, что Ярослав выступает в мужском одиночном фигурном катании. На его счету два титула чемпиона Украины (2015, 2018), "серебро" Юношеских олимпийских игр 2012 года в командных соревнованиях.

Он также защищал цвета нашей страны на взрослой Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. Тогда он занял последнее место в прокате короткой программы.

Как сообщал OBOZREVATEL, родившийся в Одессе продюсер и звезда студии "Квартет И" Леонид Барац признался, что болел бы за сборную России, если бы она играла с Украиной.