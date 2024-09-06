'Не обращаю внимание': чемпион ОИ из РФ наплевал на паралимпийцев, которых 'жизнь немного обидела'

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев продемонстрировал невероятное пренебрежение к российским участникам Паралимпиады-2024 в Париже. Z-патриот раскритиковал их за поездку в столицу Франции и добавил, что благодаря удачным выступлениям некоторые атлеты, которых "жизни немножко обидела", получат "достойную прибавку к зарплате".

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Такое несуразное мнение Васильев выразил в интервью порталу Sport24. Бывший биатлонист повторил традиционные пропагандистские нарративы о якобы унижении России из-за условий допуска к международным соревнований, намекнув, что не считает паралимпийцев предателями только из-за их проблем со здоровьем.

"Сами Паралимпийские игры не смотрел, потому что уже много раз говорил, что в Париж не стоит ехать в принципе. Нашу страну унизили. А на то, где унижают мою страну и моих спортсменов, я не обращаю внимание, как минимум. Единственное знаю, что наши… Хотя нет, они не наши, но ладно – поскольку это паралимпийцы, будем считать их нашими. Людей надо поддержать – их и так жизнь немножко, что называется, обидела. Поэтому для них хорошие результаты — достойная прибавка к зарплате", – сказал Васильев.

Отметим, что на Паралимпийских играх в Париже выступают 88 российских спортсменов. Им запрещено использовать национальную символику, упоминать название своей страны, а их результаты не учитываются в медальном зачете.

Как сообщал OBOZ.UA, во время церемонии награждения нашего пловца Игоря Цветова на камеры попала реакция российских спортсменов во время исполнение гимна Украины на Паралимпиаде-2024.

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