Буду откровенным: к шашкам, как виду спорта, многие годы у меня было прохладное отношение. Если и играл, то только в "Чапаева"…

Как журналист, часто освещал успехи украинских шашистов, чемпионов мира и Европы, победителей многих представительных международных турниров, чемпионов страны.

Назову имена некоторых из них: семикратный чемпион мира Исер Куперман, чемпион Европы Ростислав Лещинский, международный гроссмейстер, экс-чемпион мира Сергей Белошеев, двукратная чемпионка мира и чемпионка Европы Юлия Макаренкова, чемпионки мира Ольга Рейниш и Ольга Балтажи, многократный чемпион мира Владимир Аникеев. И это далеко не все известные украинские шашисты…

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Но лет пять назад мое отношение к шашкам изменилось и сам начал играть. И случилось это после того, как мой большой друг, коренной киевлянин, международный арбитр, президент Международной федерации шашек Роман Климашов "окунул" меня в занимательный мир шашек.

С открытым ртом я слушал то, что рассказывал Роман, много сделавший для развития шашек в нашей стране, воспитавший много мастеров этого вида спорта. Надеюсь, и у вас история возникновения шашек вызовет интерес.

К сожалению, в 2020 году Роман Николаевич Климашов покинул этот мир, оставив яркий след в развитии шашек. Его помнят в мире шашек, проводят турнир его памяти.

А поведал он мне о своей любимой игре вот что.

Шашки – игра, уходящая своими корнями в глубокую древность. В древнеегипетских мифах есть упоминание про шашки. Некоторые исторические источники утверждают, будто играть в шашки любили еще египетские фараоны! Древнегреческий историк и философ Платон обессмертил миф о создателе игры в шашки – боге Гермесе.

Гермес предложил богине Луне сыграть в шашки. Если Луна проиграет, она должна будет ему пять дней, заявил Гермес. Луна в итоге проиграла, Гермес получил положенное и прибавил эти пять дней к тем 360, что уже существовали. Таким образом игре в шашки мы обязаны тем, что в году существует 365 дней! Рыцари средних веков, населявшие Европу, обязаны были уметь играть в шашки, что составляло основу их воспитания.

По историческим сведениям, в России начали играть в шашки примерно с середины Х века: на территории Киевской Руси обнаружены шашки, сделанные из янтаря, камня, глины, что характеризует шашки как игру, завоевавшую сердца всех слоев населения. Подобные находки обнаружены в Швеции, Норвегии и других северных странах, населенных викингами. Вероятно, грозные северные воины и завезли шашки в земли русов, проплывая из "варяг в греки".

Шашки были одной из любимый игр царя Петра I, игру в шашки он пропагандировал и развивал на протяжении почти всего своего правления, играя в шашки на "ассамблеях", и даже повелел выделять для игры в шашки специальную комнату. Вероятно, по этой причине игра в шашки приобрела популярность среди русских купцов и всего среднего сословия, игравшего в шашки везде, где приходилось сделать остановку по пути следования.

Играть в шашки любили русские писатели и философы: Державин, Пушкин, Карамзин, Л. Толстой. Последний в романе "Война и мир" даже сравнивает ведение игры в шашки со стратегией боевых действий во время войны. Рассказывают также, что Наполеон всем играм предпочитал шашки и везде возил с собой перламутровую доску для игры.

Напоследок немного правил. Игра в шашки рассчитана на двух партнерах на квадратной многоклеточной доске. Клетки для игры в шашки окрашены в темный и светлый цвета попеременно. Играют обычно круглыми фишками, символизирующими, как в шахматах, сражающихся воинов. Целью игры является стратегия, при которой необходимо "убить" как можно больше противников, добравшись до крайнего горизонтального поля доски и стать "дамкой".

Вот такая она – история древней игры, которую поведал мой друг, президент Международной федерации шашек Роман Климашов. Надеюсь, она заинтересовала и вас, друзья мои.