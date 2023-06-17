На стадионе в США развернули самый большой в мире флаг Украины. Видео
1 июня представители американского бейсбольного клуба "Нью-Йорк Метс", выступающего в Восточном дивизионе Национальной лиги Главной лиги США, провели мероприятие, посвященное восточноевропейской культуре и демонстрирующее солидарность с народом Украины. Всего на стадион Brooklyn Cyclones Maimonides Park пришло около 4700 человек. Среди них было более 1000 украинцев.
В общей сложности присутствовало 18 фондов, организаций и служб, занимающихся помощью людям в Украине и украинским беженцам в Нью-Йорке.
Собравшиеся отдали дань уважения офицерам армии и флота США, украинским солдатам, офицерам полиции Нью-Йорка восточноевропейского происхождения и десяткам гуманитарных добровольцев.
В завершение Дня Восточной Европы на поле развернули самый большой в мире украинский флаг.
"Этот символический жест символизировал единство, гордость и поддержку Украины и произвел неизгладимое впечатление на всех присутствующих", - сообщает wbsceurope.org.
Видео с торжественного мероприятия у себя в Instagarm выложила одна из участниц Оксана Сидорчак.
Когда акция закончилась, то зрители устроили импровизированное соревнование, какая сторона, желтая или синяя, скрутит флаг быстрее. Победили желтые.
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