На стадионе в США развернули самый большой в мире флаг Украины. Видео

1 июня представители американского бейсбольного клуба "Нью-Йорк Метс", выступающего в Восточном дивизионе Национальной лиги Главной лиги США, провели мероприятие, посвященное восточноевропейской культуре и демонстрирующее солидарность с народом Украины. Всего на стадион Brooklyn Cyclones Maimonides Park пришло около 4700 человек. Среди них было более 1000 украинцев.

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В общей сложности присутствовало 18 фондов, организаций и служб, занимающихся помощью людям в Украине и украинским беженцам в Нью-Йорке.

Собравшиеся отдали дань уважения офицерам армии и флота США, украинским солдатам, офицерам полиции Нью-Йорка восточноевропейского происхождения и десяткам гуманитарных добровольцев.

В завершение Дня Восточной Европы на поле развернули самый большой в мире украинский флаг.

"Этот символический жест символизировал единство, гордость и поддержку Украины и произвел неизгладимое впечатление на всех присутствующих", - сообщает wbsceurope.org.

Видео с торжественного мероприятия у себя в Instagarm выложила одна из участниц Оксана Сидорчак.

Когда акция закончилась, то зрители устроили импровизированное соревнование, какая сторона, желтая или синяя, скрутит флаг быстрее. Победили желтые.

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