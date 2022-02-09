Племянник погибшего в Ванкувере-2010 грузинского саночника выступил на Олимпиаде-2022

Трогательный момент произошел во время соревнований по санному спорту на Олимпийских играх в Пекине. В турнире "одиночек" у мужчин выступил 21-летний грузин Саба Кумариташвили – двоюродный племянник Нодара Кумариташвили, погибшего во время Олимпиады-2010 в канадском Ванкувере. 21-летний спортсмен ударился в бетонный столб, который не был должным образом огорожен.

Трагический случай произошел за несколько часов до открытия Игр. Тогда грузинской команде разрешили выйти на торжественную церемонию с траурными повязками.

В те дни племянник Нодара, 9-летний Саба, решил тоже стать саночником. Он реализовал свою мечту и через 12 лет в Китае посвятил свое выступление на Олимпиаде дяде. Кумариташвили-младший не пробился в финальные заезды (топ-20), показав лишь 30-й и 31-й результаты, но своим поступком заставил вспомнить погибшего родственника.

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Интересно, что вместе с Сабой соревновался олимпийский чемпион-2010 Феликс Лох. После смерти Нодара немец переплавил свою золотую медаль на две, и на одной попросил выгравировать портрет погибшего коллеги. А затем прилетел в Грузию на поминки и подарил ее семье Кумариташвили. Сейчас же 32-летний Лох оказался четвертым.

К слову, прадедушка Сабы участвовал в проектировании первой санной трассы в Грузии, а отец возглавляет национальную федерацию.

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