Молдавские биатлонисты поборются за путевки на зимнюю Олимпиаду в Пекине

4 февраля 2022 года в Пекине стартуют XXIV зимние Олимпийские игры. Соревнования по биатлону в рамках Олимпиады будут проходить с 5 по 19 февраля и будут состоять из 11 гонок.

Пандемия коронавируса внесла существенные коррективы в подготовку украинской сборной. Так, перед этапом Кубка мира в Эстерсунде, который стартовал 27 ноября из состава украинцев выпали сразу пятеро биатлонистов - Артем Прима, Сергей Семенов, Тарас Лесюк, Артем Тищенко и Руслан Ткаленко. Вместо них Украину представят Денис Насыко и Андрей Доценко.

Тем временем, в соседней Молдове также рассчитывают на успешное выступление своих биатлонистов. Как заявили в Федерации биатлона Молдовы, все соревнования в рамках Кубка мира по биатлону там рассматривают как возможность добыть олимпийские путевки в Пекин.

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"На тренировочных сборах мы концентрировались на том, чтобы успешно выступить на этапах Кубка мира и таким образом квалифицироваться на зимние Олимпийские игры в Пекине", - отметил Президент Федерации биатлона Молдовы Дмитрий Торнер.

Высоких результатов от молдавских спортсменов ожидают на этапах Кубка мира, которые пройдут в январе следующего года.

"Рассчитываем, что на этапе Кубка в Оберхофе и Рупольдинге (Германия) нашим спортсменам удастся проявить свои самые сильные стороны и добыть олимпийские путевки в Пекин. Не только для Федерации, но и для всей Молдовы это было бы действительно знаковым событием", - сказал Дмитрий Торнер.

Напомним, ранее Молдова натурализовала украинку Анну Гиленко, которая выступает за сборную этой страны с 2016 года, а в 2020 году - троих россиян.

Напомним, ранее Президент Федерации биатлона Молдовы сообщил, что на первых этапах Кубка мира страну представят Павел Магазеев и Михаил Усов, а также Алина Стремоус и Алена Иванова в женских соревнованиях.