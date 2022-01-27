МОК категорично ответил на решение Украины не общаться с россиянами на Олимпиаде-2022

Международный олимпийский комитет (МОК) не нашел нарушений в решении украинских властей рекомендовать своим спортсменам не общаться с россиянами на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине. Таким образом организаторы соревнований ответили на истерию в России по поводу запрета "братания".

В ответ на запрос ТАСС пресс-служба МОК ответила официальным сообщением.

"Национальные олимпийские комитеты (НОК) вправе утверждать свои правила поведения спортсменов, которые не противоречат Олимпийской хартии. Для олимпийских команд НОК является единственным и автономным органом власти. Там все знают об Олимпийской хартии, которая применяется на Олимпийских играх", – говорится в заявлении.

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Напомним, летом 2021 года критике подверглась украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих, которая на Олимпиаде в Токио обнималась с россиянкой Марией Ласицкене.

Соревнования в Китае пройдут с 4 по 20 февраля, Украину на них представят 45 спортсменов.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший тренер Усика и Ломаченко дал украинцам совет: "За фото с россиянами – на передовую".

Также известный футбольный тренер высказался о запрете украинцам общаться с россиянами на Олимпиаде: "Нельзя прощать".