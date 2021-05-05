Мисюра: для компании формирования игорного рынка не проблема, а вызов

Директор по связям с общественностью Parimatch Украина Вадим Мисюра рассказал в интервью, как лицензирование игорного бизнеса изменит правила игры всего рынка, а спорт и другие направления получат дополнительный шанс на развитие и процветание.

2021 обещает быть еще более насыщенным на события, связанные с игорным бизнесом. Одновременно запущены три масштабных процессы, которые должны обеспечить дееспособность новой индустрии. Речь идет о начале и совершенствовании работы комиссии по регулированию рынка, выдачу лицензий представителям бизнеса и принятия законопроекта о либерализации налогов.

- Ваша компания получила от регулятора первую и пока что единственную лицензию с букмекерской деятельности. Что это изменит для вашей компании?

- Лицензирование - поворотный момент для всей индустрии. Впрочем замечу, что бренд Parimatch уже много лет совместно с футбольными клубами, федерациями, государственными институтами поддерживал и развивал спорт в Украине.

Это означает, что такие ключевые направления, как меценатство, корпоративно-социальная ответственность и поддержка спорта остаются в приоритете нашей деятельности. Нас воспринимают меценатом именно потому, что мы искали и находили возможности поддерживать национальный спорт в условиях ограниченных ресурсов в стране.

Мы стали первой и пока единственной организацией, которая получила букмекерскую лицензию. Теперь мы сможем вернуться к своей основной деятельности - букмекерству (спортивному беттингу). Это позволит нам, как социально ответственному бизнесу, пополнять бюджет государства, создавать рабочие места, поддерживать различные направления гуманитарной сферы, развивать и внедрять комплексные IT-решения и давать клиентам обширную информацию о ответственную игру.

- С какими трудностями может встретиться Parimatch при формировании игорного рынка?

- Для компании это в большинстве не проблемы, а вызовы. Объясню, почему:

● Запуск рынка. Фактически рынке в последние годы не было, и нет практики в данной сфере, то есть приходится самим формировать, учиться на собственной практике, анализировать показатели, создавать новые креативы и еще раз пробовать. В настоящее время не утвержден технический регламент, который определяет порядок сертификации, но нет разъяснений, как работать организаторам азартных игр в этот переходный период до утверждения этого регламента. Хотелось бы получить быстрее ответы на эти вопросы.

● Налоговый законопроект. До введения в эксплуатацию государственной онлайн-системы мониторинга на беттингову деятельность действует тройной лицензионный платеж, который в разы выше, чем в других видах азартных игр. Тройная плата за лицензию рассматривалась как компромисс - высокая стоимость лицензии, налоговые каникулы для бизнеса в 01.01.2024, уменьшен налог с валового игрового дохода и отмены налога с игрока. Но сейчас ситуация с налоговым законопроектом затянулась, и нет понимания, когда будут решены вопросы относительно этих изменений. Есть определенная динамика на уменьшение налога с 18% до 10% в законопроекти №2713д, но это должно воплотились в законодательные изменения, которые в настоящее время нет. Одновременно в 2713д предлагается рассмотреть, в частности, вопрос отмены тройной платы за лицензию.

● Стереотипы и мифы. Напоминаю, рынок в Украине не функционировал более 11 лет из разных, по моему мнению, не объективных причин. За это время, из-за влияния ряда политических сил и распространение отдельных высказываний, у людей сформировался стереотип, что азартные виды бизнеса - это зло, что средства из семьи пойдут на азарт и так далее. Изучая данную тему, мы решили проанализировать международные рынки. Так вот, цифры, собранные со всего мира, отражают другую реальность. Уровень лудомании (зависимость от игровой деятельности - ред.) Среди людей, принимающих участие в азартных развлечениях, достигает только 1% игроков.

Parimatch, как социально ответственная компания, стремится, чтобы каждый гражданин прежде понимал, что беттинг — это вид досуга (как поход в кино), а не способ заработка. Второе: нам важно, чтобы каждый игрок ответственно относился к себе и своей семье. Так, в компании уже разработаны принципы ответственной игры, по которым человек может оценить ситуацию, проанализировать, становится она зависит, и найти эффективные решения для себя.

О развитии украинского спорта, визит Конора Макгрегора и Майка Тайсона в Киев, спецпроекты и отношение к беттингу читайте в расширенной версии интервью на сайте Укринформ.