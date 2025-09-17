Match of LeGGends: NAVI и 'Динамо' Киев проведут беспрецедентный шоуматч

23 сентября в 18:00 игроки киевского футбольного клуба и одной из самых успешных киберспортивных организаций мира сыграют матч в Counter-Strike 2. Освещать событие будет звездная команда вместе с легендарным комментатором Виталием v1lat Волочаем, известным голкипером Денисом Бойко и участниками проекта "Львы на джипе" Николаем Зыряновым и Валентином Михиенко. Онлайн-трансляция Match of LeGGends: Дерби на сервере будет доступна на Twitch-каналах Maincast и NAVI, YouTube-каналах "Динамо" и Maincast, а также на ОТТ-платформе maincast.tv.

Видео дня

Match of LeGGends – это серия уникальных шоу-матчей, идейным вдохновителем которых является беттинг-бренд GGBET, титульный спонсор ФК "Динамо" Киев и NAVI. "Дерби на сервере" станет третьим матчем Match of LeGGends и первым, в котором встретятся спортивная и киберспортивная команды.

Во время шоу-матча зрителей ждет непредсказуемая игра в Counter-Strike 2 в трех форматах:

– Classic Map – "разминка", где киберспортсмены и футболисты сыграют друг против друга;

– Arms Race – каждый играет сам за себя, а результат определит распределение игроков по командам на финальной карте;

– Mixed Classic Map – финальная игра, в которой тиммейты станут соперниками.

NAVI и "Динамо" обменяются игроками и сформируют смешанные команды DYNAVI и NAVIDY.

Каждый из форматов будет сопровождаться рядом специальных правил, нетипичных для классических противостояний в Counter-Strike. Это поможет сбалансировать силы и сделает игру еще зрелищнее.

Трансляция стартует в 18:00 со включения из студии, где Виталий v1lat Волочай начнет обсуждение предстоящей игры. К нему присоединятся звездные гости: голкипер и автор одноименного YouTube-проекта Денис Бойко, комментатор и аналитик Михаил Olsior Зверев, а также участники "Львов на джипе" Николай Зырянов и Валентин Михиенко. В течение всего эфира студия будет подключаться к трансляции, чтобы обсудить матч и пообщаться с игроками. Саму игру, которая начнется в 18:30, прокомментируют Федор KvaN Захаров и Филип Тремба.

Match of LeGGends: Дерби на сервере – это первый в Украине шоу-матч, в котором встретятся лучшие киберспортивная и футбольная команды страны.

