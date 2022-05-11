Марина Бех-Романчук показала, как выживают в разрушенном Харькове после обстрелов

Знаменитая украинская прыгунья в длину Марина Бех-Романчук не смогла пройти мимо трагического снимка из Харькова. На фото, которое изначально разместил Instagram "х*евый Харьков" запечатлен один из разбомбленных жилых домов города.

Люди, квартиры которых из-за обстрелов лишились фасадной стены, просто завесили ее полиэтиленом. Марина сделала у себя в сторис репост этой фотографии.

"После атак российскими ракетами люди заклеили стены и продолжают жить", – написала украинская легкоатлетка под кадром.

Видео дня

Также Марина обратилась к россиянам.

"Вы не люди. Вы одни из тех, кого нужно изолировать от нормального мирного цивилизованного мира!" — эмоционально заявила наша чемпионка.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский певец Владимир Дантес не смог сдержать слез, когда рассказывал о разрушениях из-за войны в Украине в родном Харькове.

Ранее Святослав Вакарчук побывал в Харькове и показал, как изменился город