Легионер российской команды словами 'Слава Украине' поздравил соперника с победой и извинился за 'оскорбление'

Британский киберспортсмен Оуэн "smooya" Баттерфилд, выступающий в составе российской команды Forze (российская киберспортивная организация со штаб-квартирой в Москве) спровоцировал скандал после поражения от Monte (Украина) на турнире ESL Pro League Season 19. Легионер написал в социальной сети Х (бывшая Twitter) "Slava Ukraini".

Таким образом британец отреагировал на пост Monte о том, что smooya заслуживает лучшей команды.

В ответ Monte отправили британскому легионеру "Героям слава"

Спустя некоторое время smooya удалил твит и опубликовал заявление, в котором извинился за свои действия.

"Некоторые люди, возможно, неправильно истолковали мой игривый ответ на твит Монте как агрессивный жест против FORZE. Однако я не собирался этого делать. Я преданный помощник команды и стараюсь внести свой вклад в наш успех здесь, на Мальте. Я никогда не пытался намеренно играть плохо, и я всегда делал все возможное, чтобы побеждать, и буду продолжать делать это в будущем", – написал киберспортсмен.

Также smooya признался, что "его ответ был безвкусным".

"Я все еще изучаю нюансы и смысл некоторых выражений, и у меня никогда не было намерения вызвать какой-либо конфликт или обиду. Я очень уважаю FORZE и их фанатов. Я не дискриминирую людей по национальности или цвету кожи. Если мои недавние посты кого-то случайно обидели, я искренне извиняюсь", – подытожил британец.

Вслед за извинениями британец сделал еще одно, более персонализированное заявление. "Я все объясню в прямом эфире, когда буду дома. А пока я сосредоточусь на своем выступлении здесь, в EPL", - сказал smooya . "Спасибо тем, кто понимает, и тем, кто не ждет моего стрима".

Monte прокомментировали его слова: "Если тебя заставили это написать, моргни дважды".

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