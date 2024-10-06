Компания VBET Ukraine поздравила сборную Украины с исторической 'бронзой' на чемпионате мира по футзалу

Премиум партнер сборной Украины по футзалу, компания VBET Ukraine поздравила команду и все футбольное сообщество с победой.

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Сборная Украины второй раз в истории и впервые за 28 лет дошла до полуфинала чемпионата мира по футзалу и одержала победу над Францией в матче за третье место на чемпионате мира 2024.

Матч прошел в Ташкенте на "Хумо Арене", где бронзовые награды разыграли национальные сборные Украины и Франции. Поединок завершился победой украинцев со счётом 7:1.

Во время матча 26-летний Даниил Абакшин сделал хет-трик, два гола удалось забить Евгению Жуку и по одному Игорю Чернявскому и Михаилу Зварычу.

"Это легендарное достижение, впервые в истории, было необходимо всем нам. Спасибо, команда! Вместе к победе!", – отметили в VBET Ukraine.

Также эта медаль – первая для Украины на мужских чемпионатах мира (среди взрослых) в игровых видах спорта.