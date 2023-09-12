Команда Формулы-1 впервые в истории подписала украинского гонщика. Фото

14-летний картингист Александр Бондарев присоединился к профессиональной гоночной академии Williams Racing и может стать первым в истории украинским пилотом в Формуле-1. Партнером гонщика выступает благотворительный фонд Favbet Foundation, поддерживающий инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

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"Имею честь присоединиться к Гоночной академии Williams. Williams Racing – одна из самых известных команд в автоспорте, объединяющая лучших пилотов в спортивной гонке. Для меня честь получить шанс стать частью этой истории. С пяти лет, когда я начал заниматься картингом я мечтал о Формуле-1.У меня, конечно, впереди еще долгий путь, но это огромный шаг.Всегда знал, что участие в программе для молодых пилотов Формулы-1 имеет решающее значение, и я буду упорно работать, чтобы оправдать доверие, которое Джеймс и Свен обнаружили мне", – рассказывает Александр.

Спортивный директор Williams Racing Свен Смитс прокомментировал эту новость:

"Мы рады сообщить, что Александр присоединился к Гоночной академии Williams. Он – ценный молодой талант, за которым мы наблюдали определенное время. В свои 14 лет он уже имеет несколько исключительных достижений, в частности, победу на Чемпионате Европы FIA-CIK в 2023 году. Александр продемонстрировал большой потенциал в раннем возрасте, и мы с нетерпением ждем возможности поддержать его развитие, пока он продолжает свой путь в картинге".

Williams Racing – независимая британская команда Формулы-1, основанная в 1970-х годах, которая имеет свою историю создания и внесла значительный вклад в развитие автоспорта. Люди мирового класса Williams – его важнейший актив. В составе команды много легенд Формулы-1, в том числе пилоты, выигравшие чемпионат мира. Самые известные – Айртон Сенна, Ален Прост, Найджел Мэнселл, Дэймон Хилл, Алан Джонс, Кейо Росберг, Нельсон Пике и другие. Команда также стала девятикратным победителем "Кубка конструкторов".

Williams Racing основала свою гоночную академию для развития молодых спортсменов в автоспорте, конечной целью которой является место гонщика в Формуле-1. Среди недавних выпускников академии – Логан Сарджент, дебютировавший в Формуле-1 этого сезона.