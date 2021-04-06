Киевский фитнес-клуб придумал новый вид заработка в локдаун. Фотофакт

Киевский фитнес-клуб на время жесткого карантина решил заработать с помощью фотосессий. Соответствующее объявление администрация заведения разместила на своей странице в Instagram.

В сообщении авторы обращают внимание всех своих подписчиков, что "локдаун – это хороший повод сделать индивидуальную фотосессию в любимом зале".

"Представь – ты, фотограф, пустой зал и бесконечные возможности для творчества. Вас ждет свободный зал со всеми тренажерами", – говорится в тексте.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее фитнес-центр в Польше придумал хитрый способ избежать закрытия из-за COVID-19, объявив себя "церковью здорового тела". Тренеров в свою очередь переквалифицировали в "совет старейшин".

До этого прославленный украинский борец греко-римского стиля и депутат "Слуги народа" Жан Беленюк, заболевший коронавирусом, рассказал, как не заразится COVID-19 в тренажерном зале