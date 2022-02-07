Канадец вылечился от рака и победил на Олимпиаде-2022. Видео

Особенной стала победа канадского сноубордиста Макса Парро на Олимпийских играх в Пекине. 27-летний спортсмен из Квебека взял "золото" после длительной борьбы с раком и выздоровления.

Парро выиграл в дисциплине "слоупстайл", набрав 90,96 балла и опередив китайца Су Йимина (88,70) и соотечественника Марка Макморриса (88,53).

Знаменитый спортсмен после серебряной медали Олимпиады-2018 столкнулся со злокачественным лимфоидным заболеванием. В течение 2019 года он прошел 12 курсов химиотерапии и смог победить болезнь.

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Позже Макс восстановил мышцы, вернулся на высокий уровень уже в сезоне 2019/2020 и завоевал путевку в Пекин. Правда, в сезоне 2021/2022 на единственном своем этапе Кубка мира показал лишь 36-й результат. Но на Олимпиаде все исполнил на наивысшем уровне. Телеканал "Евроспорт" на своем YouTube-канале посвятил Парро отдельный сюжет.

Золотая медаль Парро пока что является единственной для "кленовых" на нынешней Олимпиаде. Вашему вниманию – медальный зачет Олимпийских игр-2022.

Соревнования в Китае продлятся до воскресенья, 20 февраля.

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