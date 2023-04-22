Известный украинский игрок спас чемпионскую команду из РФ, заменив россиянина, которому не дали визу на мейджор по Dota 2

Известный украинский киберспортсмен Роман Resolut1on Фоминок заменит Ивана Pure Москаленко в составе российской команды BetBoom на турнире ESL One Berlin Major по Dota 2. Соревнование состоится с 26 апреля по 7 мая в Германии. Будет разыграно 500 тысяч долларов и 2700 DPC-очков.

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19-летнему Москаленко из Владивостока власти страны, принимающей турнир, отказали в визе.

26-летний Resolut1on, родился в Никополе. Дважды выходил в финал чемпионата мира по Dota 2 (2016, 2022). По данным Wikipedia заработал за карьеру больше 1,5 млн долларов.

Роман является керри - герои, благодаря которым команда будет побеждать в конце игры (влейте).

BetBoom, конечным бенифициаром которой является бизнесвумен из Ростова Карине Язычян, выразил благодарность украинцу.

"Большая благодарность Роми за замену в нашей команды! Для нас это невероятная возможность учиться у такого опытного игрока. Мы благодарны за его помощь и с нетерпением ждем,когда это случится", – говорится в Twitter команды.

Отметим, что в Twitter Романа стоит хештег #StandWithUkraine, символизирующий борьбу с российскими оккупантами.

Сразу после информации о переходе Фоминок закрыл комментарии в Instagram-аккаунте, однако несколько фанатов успели написать ему все, что думают о таком поступке.

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